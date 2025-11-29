16-Jähriger baute im Rausch Unfall und lief weg

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, der nicht im Besitz einer erforderlichen Lenkberechtigung ist, lenkte am Samstag gegen 4.25 Uhr einen PKkw auf der B151 von Attersee kommend Richtung Seewalchen. Am Beifahrersitz befand sich der 18-jährige Zulassungsbesitzer. Der 16-Jährige kam mit dem Auto links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, wodurch das Fahrzeug schwer beschädigt wurde.



Das Duo flüchtete von der Unfallstelle

Die beiden flüchteten daraufhin von der Unfallstelle. Da der 18-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, suchte er selbständig ein Krankenhaus und anschließend, gegen 8.45 Uhr, eine Polizeidienststelle auf, um den Unfall anzuzeigen. Der 16-jährige Lenker konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein zu diesem Zeitpunkt – fünfeinhalb Stunden nach dem Unfall – durchgeführter Alkomattest bei dem 16-Jährigen ergab 1,14 Promille. Er zeigte sich geständig.