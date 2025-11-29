Chris Steger: 13 Songs für drittes Album „Dahoam“

Chris Steger bringt Ende Jänner das Album „Dahoam“ heraus. Es vereint 13 Songs, die jeder gut brauchen kann: „Wei nur dahoam bini nie aloa!“, wie er sagt. Die Erstpräsentation der CD ist im Woodstock Stadel in Ort im Innkreis geplant: „Wir nehmen die Leute, die kommen, auf eine Reise mit!“
Seit seinem letzten Album „Koa Garantie“, das zwei Wochen ganz oben in den Albumcharts thronte, ist einiges passiert: Chris Steger (22) spielte seine erste erfolgreiche Headliner-Tour „So noh wie nia“ in 15 Städten Österreichs, seine Single „Zefix“ erreichte den Doppel-Platin-Status und vieles mehr.
Wie gehen Sie mit dem Erfolg um?, fragte die „Krone“ den jungen Shootingstar. Chris Steger: „Erfolg ist wunderschön! Ich bin dankbar, ich sage vor allem meinen Fans danke, ohne die ginge es nicht.“
Bereits das dritte Album
Jetzt bahnt sich der nächste Meilenstein des Singer-Songwriters aus dem Pongau an. Er präsentiert am 31. Jänner 2026 (19 Uhr) sein drittes Album „Dahoam“ in Ort im Innkreis, im Woodstock Stadel am Leitner Gut.
Was steckt in diesem Album? „Viel Herzblut und Schweiß! Es heißt ’Dahoam’, denn es geht um alles, was sich daheim so abspielt: um die Natur, ums Leben, darum, wie es auf der Welt zugeht. Und darum, dass wir glücklich sein können, dass wir in so einem wunderschönen Land wie Österreich daheim sind.“
Präsentation im Woodstock Stadel
Insgesamt sind 13 Titel vereinigt – berührende Balladen oder Songs zum Mitsingen. Jeder Titel erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, Freiheit und die Kraft der Heimat.
Die Albumpräsentation in Ort im Innkreis, bekannt durch das Woodstock der Blasmusik, wird im „kleinen Set“ stattfinden: „Wir nehmen die Leute, die kommen, auf eine Reise!“ Tickets gibt es ab sofort unter www.ticketwall.at und oeticket.com.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.