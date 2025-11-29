Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab Ende Jänner

Chris Steger: 13 Songs für drittes Album „Dahoam“

Oberösterreich
29.11.2025 13:00
Chris Steger kombiniert Dialekt-Pop mit modernen Sounds. Sein drittes Album heißt „Dahoam“.
Chris Steger kombiniert Dialekt-Pop mit modernen Sounds. Sein drittes Album heißt „Dahoam“.(Bild: www.kurasch.com)

Chris Steger bringt Ende Jänner das Album „Dahoam“ heraus. Es vereint 13 Songs, die jeder gut brauchen kann: „Wei nur dahoam bini nie aloa!“, wie er sagt. Die Erstpräsentation der CD ist im Woodstock Stadel in Ort im Innkreis geplant: „Wir nehmen die Leute, die kommen, auf eine Reise mit!“

0 Kommentare

Seit seinem letzten Album „Koa Garantie“, das zwei Wochen ganz oben in den Albumcharts thronte, ist einiges passiert: Chris Steger (22) spielte seine erste erfolgreiche Headliner-Tour „So noh wie nia“ in 15 Städten Österreichs, seine Single „Zefix“ erreichte den Doppel-Platin-Status und vieles mehr.

Wie gehen Sie mit dem Erfolg um?, fragte die „Krone“ den jungen Shootingstar. Chris Steger: „Erfolg ist wunderschön! Ich bin dankbar, ich sage vor allem meinen Fans danke, ohne die ginge es nicht.“

Bereits das dritte Album
Jetzt bahnt sich der nächste Meilenstein des Singer-Songwriters aus dem Pongau an. Er präsentiert am 31. Jänner 2026 (19 Uhr) sein drittes Album „Dahoam“ in Ort im Innkreis, im Woodstock Stadel am Leitner Gut.

Was steckt in diesem Album? „Viel Herzblut und Schweiß! Es heißt ’Dahoam’, denn es geht um alles, was sich daheim so abspielt: um die Natur, ums Leben, darum, wie es auf der Welt zugeht. Und darum, dass wir glücklich sein können, dass wir in so einem wunderschönen Land wie Österreich daheim sind.“

Lesen Sie auch:
Die Singer-Songwriterin Sodl – eine gebürtige Oberösterreicherin – begeistert mit Folk-Rock
Starkes Debütalbum
Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“
28.10.2025
Buch und Album
Parov Stelar: Ruhm, Zweifel und „filmischer“ Sound
10.11.2025
Intim und besinnlich
Ina Regen trifft mit neuer Tour mitten ins Herz
25.10.2025

Präsentation im Woodstock Stadel
Insgesamt sind 13 Titel vereinigt – berührende Balladen oder Songs zum Mitsingen. Jeder Titel erzählt eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, Freiheit und die Kraft der Heimat.

Die Albumpräsentation in Ort im Innkreis, bekannt durch das Woodstock der Blasmusik, wird im „kleinen Set“ stattfinden: „Wir nehmen die Leute, die kommen, auf eine Reise!“ Tickets gibt es ab sofort unter www.ticketwall.at und oeticket.com.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.535 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.908 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
102.790 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Oberösterreich
1,32 Promille
Alkolenker verlor Kontrolle über seinen Wagen
Ab Ende Jänner
Chris Steger: 13 Songs für drittes Album „Dahoam“
Krone Plus Logo
Neue Trainingspartner
Was Dreisprung-Ass mit der Feuerwehr zu tun hat
Spektakulärer Unfall
Junger Lenker überschlug sich mit Auto mehrmals
Hauptbahnhof geräumt
Bombendroher legt Zugverkehr rund um Linz lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf