„Beim Zoll fragten sie, ob ich Waffen dabei habe“

Ein Mini-Feuerwerk. Riesenjubel und „Oh wie ist das schön“-Gesänge – Österreichs U17-Vizeweltmeister wurden am ÖFB-Campus in Wien feierlich empfangen und geehrt. Teamchef Hermann Stadler hielt fest: „Die Spieler waren auch nach den ersten Siegen nie zufrieden. Was untypisch für Österreich ist.“ Und dann gab es da noch eine Geschichte um Torschützenkönig Johannes Moser.
Die Freude war den „Wunderknaben“, deren Weg in das WM-Finale vor 950 begeisterten Fans und Familienangehörigen auf Bildern und in einem Video gezeigt wurde, anzusehen. „Dieses Turnier war extrem erfolgreich“, erzählte Torschützenkönig Johannes Moser mit dem Goldenen Schuh und der Auszeichnung als zweitbester Spieler des Turniers in der Hand.
