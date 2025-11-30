Vorteilswelt
U17-Held nach Ankunft:

„Beim Zoll fragten sie, ob ich Waffen dabei habe“

Fußball National
30.11.2025 06:30
Johannes Moser präsentierte beim Empfang auf dem ÖFB-Campus in Wien seine Trophäen als bester ...
Johannes Moser präsentierte beim Empfang auf dem ÖFB-Campus in Wien seine Trophäen als bester Torschütze und zweitbester Spieler der U17-WM in Katar.(Bild: Eva Manhart)

Ein Mini-Feuerwerk. Riesenjubel und „Oh wie ist das schön“-Gesänge – Österreichs U17-Vizeweltmeister wurden am ÖFB-Campus in Wien feierlich empfangen und geehrt. Teamchef Hermann Stadler hielt fest: „Die Spieler waren auch nach den ersten Siegen nie zufrieden. Was untypisch für Österreich ist.“ Und dann gab es da noch eine Geschichte um Torschützenkönig Johannes Moser.

Die Freude war den „Wunderknaben“, deren Weg in das WM-Finale vor 950 begeisterten Fans und Familienangehörigen auf Bildern und in einem Video gezeigt wurde, anzusehen. „Dieses Turnier war extrem erfolgreich“, erzählte Torschützenkönig Johannes Moser mit dem Goldenen Schuh und der Auszeichnung als zweitbester Spieler des Turniers in der Hand.

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
