„Beim Zoll fragten sie, ob ich Waffen dabei habe“

Ein Mini-Feuerwerk. Riesenjubel und „Oh wie ist das schön“-Gesänge – Österreichs U17-Vizeweltmeister wurden am ÖFB-Campus in Wien feierlich empfangen und geehrt. Teamchef Hermann Stadler hielt fest: „Die Spieler waren auch nach den ersten Siegen nie zufrieden. Was untypisch für Österreich ist.“ Und dann gab es da noch eine Geschichte um Torschützenkönig Johannes Moser.