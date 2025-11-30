Fernpendler bekommen jetzt eine höhere Beihilfe

Für all jene, denen sie gewährt wird, gibt es nun eine zusätzliche gute Nachricht: Sie dürfen mit mehr Geld als bisher rechnen, denn das Land hebt die Beihilfensätze an. Wer zwischen 25 und 49 Kilometer pendelt, bekommt dann 229 statt bisher 218 Euro; zwischen 50 und 74 Kilometer: 322 statt 306 Euro; ab 75 Kilometer: 442 statt 421 Euro.