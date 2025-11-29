Bombendroher legt Zugverkehr rund um Linz lahm

Schon wieder! Nachdem in den letzten Wochen endlich Ruhe eingekehrt war, kam es Samstagvormittag erneut zu einer Bombendrohung. Wie schon im Oktober des Vorjahres war der Linzer Hauptbahnhof betroffen.
Die Polizei hält sich mit Einzelheiten bedeckt, bestätigt aber, dass es am Samstagvormittag eine Bombendrohung gegen den Linzer Hauptbahnhof gegeben hat. Das Gelände wurde vorsichtshalber evakuiert, gegen 9.30 Uhr sei der Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet gewesen.
Sieben Verdächtige ausgeforscht
Davor wurde der Bahnverkehr rund um den Bereich gestoppt, es durften keine Züge einfahren. Erst Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass in einer Aktion des Bundeskriminalamtes und des Staatsschutzes gemeinsam mit deutschen Behörden sieben Verdächtige ausgeforscht wurden. Die Burschen und Männer aus Deutschland sollen im Oktober des Vorjahres Hunderte Drohungen verschickt haben.
