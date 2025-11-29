Bombendroher legt Zugverkehr rund um Linz lahm

Sieben Verdächtige ausgeforscht

Davor wurde der Bahnverkehr rund um den Bereich gestoppt, es durften keine Züge einfahren. Erst Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass in einer Aktion des Bundeskriminalamtes und des Staatsschutzes gemeinsam mit deutschen Behörden sieben Verdächtige ausgeforscht wurden. Die Burschen und Männer aus Deutschland sollen im Oktober des Vorjahres Hunderte Drohungen verschickt haben.