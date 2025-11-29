Ried gegen den WAC ab 17 Uhr LIVE

15. Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Die SV Ried empfängt den Wolfsberger AC. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Nur einen Punkt hinter der Austria lauert der WAC. Der verlor nach dem Abschied von Trainer Dietmar Kühbauer beim missglückten Kurzgastspiel Peter Pacults in der Tabelle an Boden und musste sich zuletzt auch im ersten Match unter Atalan Altach mit 1:3 beugen. Der Neo-Trainer will in Ried erstmals anschreiben. „In erster Linie muss die mentale Widerstandsfähigkeit besser werden. Nicht verwertete Torchancen, ein Gegentor – damit müssen wir positiver umgehen“, spielte er auf sein Debüt an.
„Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, ... “
Der Tabellenneunte Ried hofft auf eine ähnliche Vorstellung wie beim 2:1-Sieg im Lavanttal am 18. Oktober und will sich von den jüngsten Ergebnissen der Wölfe „nicht täuschen lassen“, wie es Trainer Maximilian Senft formulierte. Die Aufsteiger, die auf den gesperrten Ante Bajic verzichten müssen, unterlagen zuletzt in Hartberg mit 0:2 und wollen so schnell wie möglich zurück auf die Siegerstraße. Einer, der den Gegner aus seiner Zeit in Wolfsberg gut kennt, ist Jonathan Scherzer. „Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, haben wir gute Chancen, Punkte zu holen“, stellte der Verteidiger fest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.