Ried gegen den WAC ab 17 Uhr LIVE

„Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, ... “

Der Tabellenneunte Ried hofft auf eine ähnliche Vorstellung wie beim 2:1-Sieg im Lavanttal am 18. Oktober und will sich von den jüngsten Ergebnissen der Wölfe „nicht täuschen lassen“, wie es Trainer Maximilian Senft formulierte. Die Aufsteiger, die auf den gesperrten Ante Bajic verzichten müssen, unterlagen zuletzt in Hartberg mit 0:2 und wollen so schnell wie möglich zurück auf die Siegerstraße. Einer, der den Gegner aus seiner Zeit in Wolfsberg gut kennt, ist Jonathan Scherzer. „Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, haben wir gute Chancen, Punkte zu holen“, stellte der Verteidiger fest.