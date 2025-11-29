Lagerabbau bei KTM geht schneller als geplant

Den „übermäßigen Lagerbestand“ aus dem Vorjahr gelte es abzubauen, so Neumeister, und das brauche Zeit. Im nächsten Jahr wolle man 115.000 Motorräder in Österreich produzieren, „das ist wirklich die Maximalanzahl, die möglich ist in einem Ein-Schicht-Betrieb“. Generell herrsche Erleichterung, „nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Belegschaft, bei vielen Kunden, bei vielen Händlern und auch bei vielen Lieferanten“.