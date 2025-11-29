Sechs Feuerwehren konnten Großbrand verhindern

Wegen der starken Rauchentwicklung und der Wasserknappheit am Einsatzort wurde Alarmstufe zwei ausgelöst. Die 102 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen. Die Rauchsäule war schon von Weitem sichtbar. Die Einsatzkräfte, die als Erstes eintrafen, starteten sofort einen Innen- und Außenangriff, schilderte Einsatzleiter Florian Schallauer. Besonders gefordert seien die Atemschutzträger im Dachboden der Werkstatt gewesen, welcher voll mit Dämmungsmaterial war. Das Durchkämpfen zum Brandherd sei nur auf allen vieren möglich gewesen.