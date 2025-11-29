Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,32 Promille

Alkolenker verlor Kontrolle über seinen Wagen

Oberösterreich
29.11.2025 14:00
Die Beamten stellten deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung fest. (Symbolbild)
Die Beamten stellten deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung fest. (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein 36-jähriger Serbe hatte in OÖ in der Nacht auf Samstag die Kontrolle über sein Auto verloren und war damit in einem Straßengraben gelandet. Die Unfallursache ist noch unklar – allerdings hatte er viele Promille, aber keinen Schein vorzuweisen. Er wird mehrfach angezeigt. 

0 Kommentare

Ein 36-jähriger Serbe aus Schwanenstadt fuhr am Samstag gegen 2 Uhr mit seinem Pkw bei Edt bei Lambach auf der B1 von seinem Heimatort kommend Richtung Wels. Plötzlich kam der 36-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, touchierte drei Leitpflöcke und wurde daraufhin nach links gegen eine Böschung geschleudert, bevor er im dortigen Straßengraben zum Stehen kam.

Viele Promille, kein Schein
Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten schnell deutliche Symptome einer Beeinträchtigung. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 36-Jährigen ergab 1,32 Promille. Zudem konnte der 36-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Er wird mit mehreren Anzeigen rechnen müssen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.535 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.908 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
102.790 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Oberösterreich
1,32 Promille
Alkolenker verlor Kontrolle über seinen Wagen
Ab Ende Jänner
Chris Steger: 13 Songs für drittes Album „Dahoam“
Krone Plus Logo
Neue Trainingspartner
Was Dreisprung-Ass mit der Feuerwehr zu tun hat
Spektakulärer Unfall
Junger Lenker überschlug sich mit Auto mehrmals
Hauptbahnhof geräumt
Bombendroher legt Zugverkehr rund um Linz lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf