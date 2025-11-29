Alkolenker verlor Kontrolle über seinen Wagen

Ein 36-jähriger Serbe aus Schwanenstadt fuhr am Samstag gegen 2 Uhr mit seinem Pkw bei Edt bei Lambach auf der B1 von seinem Heimatort kommend Richtung Wels. Plötzlich kam der 36-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, touchierte drei Leitpflöcke und wurde daraufhin nach links gegen eine Böschung geschleudert, bevor er im dortigen Straßengraben zum Stehen kam.