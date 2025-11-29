Alkolenker verlor Kontrolle über seinen Wagen

Ein 36-jähriger Serbe hatte in OÖ in der Nacht auf Samstag die Kontrolle über sein Auto verloren und war damit in einem Straßengraben gelandet. Die Unfallursache ist noch unklar – allerdings hatte er viele Promille, aber keinen Schein vorzuweisen. Er wird mehrfach angezeigt.
Ein 36-jähriger Serbe aus Schwanenstadt fuhr am Samstag gegen 2 Uhr mit seinem Pkw bei Edt bei Lambach auf der B1 von seinem Heimatort kommend Richtung Wels. Plötzlich kam der 36-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, touchierte drei Leitpflöcke und wurde daraufhin nach links gegen eine Böschung geschleudert, bevor er im dortigen Straßengraben zum Stehen kam.
Viele Promille, kein Schein
Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten schnell deutliche Symptome einer Beeinträchtigung. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 36-Jährigen ergab 1,32 Promille. Zudem konnte der 36-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Er wird mit mehreren Anzeigen rechnen müssen.
