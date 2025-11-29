GAK gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE

GAK mit „mehr Selbstvertrauen“

Nach oben zeigt die Lernkurve derzeit jedenfalls beim GAK. Beim 3:1 über Altach platzte in der 12. Runde der Knoten, am vergangenen Wochenende überraschten die Grazer mit dem 2:1 bei Rapid. „Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir das Glück ein bisserl mehr erzwingen“, betonte Coach Ferdinand Feldhofer, der den verletzten Zeteny Jano vorgeben muss. „Wir sind viel gefährlicher im gegnerischen Strafraum, sind mehr in den gefährlichen Räumen.“ Daran will man anschließen. „Wir haben jetzt schon ein bisserl mehr Selbstvertrauen als davor, und das möchte ich auch sehen.“