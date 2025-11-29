Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Stimmen zum Spiel:

Trainer Mörec vor Aus? „Wir haben genügend Themen“

Bundesliga
29.11.2025 20:18
Blau-Weiß-Trainer Mitja Mörec
Blau-Weiß-Trainer Mitja Mörec(Bild: APA/EXPA)

Mit 3:1 konnte sich der GAK im Keller-Duell gegen Blau-Weiß Linz durchsetzen. Während die Steirer jubeln, hängen bei den Oberösterreichern die Köpfe. Die Stimmen zum Spiel ...

0 Kommentare

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer):
„Wenn wir das jetzt nicht genießen, sind wir selber schuld. Da lasse ich ganz viel Euphorie zu. Man soll ja wissen, warum man unter der Woche alles gibt und hart arbeitet. Es ist Balsam für alle Fans und Beteiligten. Kompliment von mir an alle Beteiligten, man hat einen unglaublichen Teamspirit gesehen in den letzten Wochen. Man sieht eine Mannschaft, wo einem ein bisschen das Herz aufgeht. Wir haben gute Hebel gefunden, wo wir einen Output kriegen. Ich glaube, dass noch mehr Potenzial in der Mannschaft ist.“

Lesen Sie auch:
Der GAK bejubelt den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge.
Zweiter Sieg in Folge
Der GAK gewinnt Kellerduell gegen Blau-Weiß Linz
29.11.2025

Mitja Mörec (Blau-Weiß-Trainer):
„Jetzt groß zu philosophieren, bringt nichts. Wir haben wieder verloren. Wir haben viel investiert, den einen oder anderen guten Moment gehabt. In der Situation, in der wir uns befinden, geht vorne nichts rein. Und hinten verteidigten wir einmal mehr katastrophal. Positiv macht mich die Energie und Leidenschaft der Mannschaft, dass sie bis zum Schluss alles versucht.“

Christoph Schößwendter
Christoph Schößwendter(Bild: BW Linz)

Christoph Schößwendter (Blau-Weiß-Sportchef):
„Ich werde das (Trainer-)Thema jetzt nicht über die Medien aufmachen. Wir haben genügend Themen. Angefangen bei mir über den Trainer bis zu den Spielern. Es gilt jetzt, die Emotionen vorbeiziehen zu lassen und dann die richtigen Schritte zu setzen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Linz
GAK
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
196.892 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
187.915 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
113.269 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Bundesliga
Die Stimmen zum Spiel:
„Das tut sehr weh“: Große Enttäuschung beim WAC
Die Stimmen zum Spiel:
Helm: „Wir sind nicht zufrieden, wir können mehr“
Die Stimmen zum Spiel:
Trainer Mörec vor Aus? „Wir haben genügend Themen“
Krone Plus Logo
Aufbäumen in Rot
GAK erwartet Sturm: „Brust ist nun viel breiter!“
Zweiter Sieg in Folge
Der GAK gewinnt Kellerduell gegen Blau-Weiß Linz

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf