Trainer Mörec vor Aus? „Wir haben genügend Themen“

Mit 3:1 konnte sich der GAK im Keller-Duell gegen Blau-Weiß Linz durchsetzen. Während die Steirer jubeln, hängen bei den Oberösterreichern die Köpfe. Die Stimmen zum Spiel ...
Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer):
„Wenn wir das jetzt nicht genießen, sind wir selber schuld. Da lasse ich ganz viel Euphorie zu. Man soll ja wissen, warum man unter der Woche alles gibt und hart arbeitet. Es ist Balsam für alle Fans und Beteiligten. Kompliment von mir an alle Beteiligten, man hat einen unglaublichen Teamspirit gesehen in den letzten Wochen. Man sieht eine Mannschaft, wo einem ein bisschen das Herz aufgeht. Wir haben gute Hebel gefunden, wo wir einen Output kriegen. Ich glaube, dass noch mehr Potenzial in der Mannschaft ist.“
Mitja Mörec (Blau-Weiß-Trainer):
„Jetzt groß zu philosophieren, bringt nichts. Wir haben wieder verloren. Wir haben viel investiert, den einen oder anderen guten Moment gehabt. In der Situation, in der wir uns befinden, geht vorne nichts rein. Und hinten verteidigten wir einmal mehr katastrophal. Positiv macht mich die Energie und Leidenschaft der Mannschaft, dass sie bis zum Schluss alles versucht.“
Christoph Schößwendter (Blau-Weiß-Sportchef):
„Ich werde das (Trainer-)Thema jetzt nicht über die Medien aufmachen. Wir haben genügend Themen. Angefangen bei mir über den Trainer bis zu den Spielern. Es gilt jetzt, die Emotionen vorbeiziehen zu lassen und dann die richtigen Schritte zu setzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.