Trainer Mörec vor Aus? „Wir haben genügend Themen“

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer):

„Wenn wir das jetzt nicht genießen, sind wir selber schuld. Da lasse ich ganz viel Euphorie zu. Man soll ja wissen, warum man unter der Woche alles gibt und hart arbeitet. Es ist Balsam für alle Fans und Beteiligten. Kompliment von mir an alle Beteiligten, man hat einen unglaublichen Teamspirit gesehen in den letzten Wochen. Man sieht eine Mannschaft, wo einem ein bisschen das Herz aufgeht. Wir haben gute Hebel gefunden, wo wir einen Output kriegen. Ich glaube, dass noch mehr Potenzial in der Mannschaft ist.“