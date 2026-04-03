Doncic bei Lakers-Debakel gegen Oklahoma verletzt!

Deutlichste Pleite der Saison für Lakers

Beim Titelverteidiger lagen die Lakers bis zu 46 Punkte hinten, zur Rekordniederlage mit 49 Zählern Unterschied fehlten letztlich nur sechs Punkte. Die deutlichste Pleite der Saison war es dennoch für die Nummer 3 der Western Conference. OKC als Tabellenführer verbuchte unterdessen den klarsten Sieg der Saison. Bester Werfer war Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Für die Lakers kam Austin Reaves auf 15 Zähler. LeBron James hatte mit 13 Punkten drei Punkte mehr als sein Sohn Bronny James, der auf zehn Punkte kam.