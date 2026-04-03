Wie ein Denkmal der Ostergeschichte neu aufblühte

Auffrischung für altes Kunstwerk dringend nötig

Zu tun war einiges, schließlich stammt das Heilige Grab aus dem Jahr 1937. Nach einer rund fünfzehnjährigen Pause wurde es 1984 erstmals wieder aufgestellt, bereits damals waren einige Ausbesserungsarbeiten nötig. Zuletzt brachte der Zustand des Gebildes den Pfarrgemeinderat dazu, bei Pfarrer Manfred Thaler die Restaurierung anzuregen. Dieser stimmte zu – und bewies damit Vertrauen: „Ich hatte es noch nie in der Kirche stehen sehen“, sagt der Provisor, der die Pfarre erst 2024 übernommen hat.