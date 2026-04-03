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Heiliges Grab

Wie ein Denkmal der Ostergeschichte neu aufblühte

Tirol
03.04.2026 10:00
Das prächtige Ostergrab in der Radfelder Kirche wurde restauriert und erstrahlt nun in neuem ...
Das prächtige Ostergrab in der Radfelder Kirche wurde restauriert und erstrahlt nun in neuem Glanz.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

In hunderten Stunden Handarbeit wurde das Heilige Grab in Radfeld (Tiroler Bezirk Kufstein) restauriert – von der Holzkonstruktion bis zur Elektrik. Seit einigen Tagen steht es nun wieder in der Radfelder Kirche und erfreut die Besucher mit kunstvollen Szenen.

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Prachtvoll ragt das Heilige Grab im Altarraum der Radfelder Kirche empor. Wer es schon länger kennt, sieht sofort, dass es frisch restauriert worden ist. Erst vor Kurzem wurden die Arbeiten abgeschlossen – nach rund einem halben Jahr. „Ich habe Mitte Oktober die ersten Teile zerlegt“, erzählt Josef Arzberger. Der Tischlermeister aus Radfeld hat in seiner Laufbahn schon mehrere Heilige Gräber hergerichtet und wusste genau, was mit dem aus dem eigenen Ort zu tun war.

„Die Arbeit ist nicht körperlich schwer, aber sie ist eine Geduldssache.“ Ganz vorsichtig mussten die Teile mit Keilen, Erhitzen oder über Wasserdampf zerlegt werden. „Dann habe ich sie neu verfugt und verleimt“, berichtet Arzberger.

6,70 Meter hoch und ca. fünf Meter breit sind die größten Teile des Heiligen Grabes, das den ...
6,70 Meter hoch und ca. fünf Meter breit sind die größten Teile des Heiligen Grabes, das den Altarraum der Kirche füllt. Die Soldaten bewegen sich vor dem Grab hin und her.(Bild: Christof Birbaumer)

Auffrischung für altes Kunstwerk dringend nötig
Zu tun war einiges, schließlich stammt das Heilige Grab aus dem Jahr 1937. Nach einer rund fünfzehnjährigen Pause wurde es 1984 erstmals wieder aufgestellt, bereits damals waren einige Ausbesserungsarbeiten nötig. Zuletzt brachte der Zustand des Gebildes den Pfarrgemeinderat dazu, bei Pfarrer Manfred Thaler die Restaurierung anzuregen. Dieser stimmte zu – und bewies damit Vertrauen: „Ich hatte es noch nie in der Kirche stehen sehen“, sagt der Provisor, der die Pfarre erst 2024 übernommen hat.

Thaler (li.) und Arzberger freuen sich über die gelungene Restaurierung.
Thaler (li.) und Arzberger freuen sich über die gelungene Restaurierung.(Bild: Christof Birbaumer)
Bemaltes Papier und Glaskugeln werden von hinten beleuchtet, was für tolle Effekte sorgt.
Bemaltes Papier und Glaskugeln werden von hinten beleuchtet, was für tolle Effekte sorgt.(Bild: Christof Birbaumer)

Umso größer ist die Freude, da das Heilige Grab nun in neuem Glanz erstrahlt. Nicht nur der Konstruktion an sich hat Josef Arzberger zu neuer Schönheit verholfen, Restaurator Franz Niederhauser aus Thaur hat sich den bildlichen Darstellungen angenommen. Die Szenen des Kreuzwegs, Engel und Propheten haben ihre Farbenpracht wiedererlangt. Zudem wurden die Mechanik und die elektrische Beleuchtung erneuert, sodass nun wieder zwei Soldaten vor dem Grab Jesu hin- und herpatrouillieren und dutzende bunte Glaskugeln von Lämpchen zum Strahlen gebracht werden.

Die alte Mechanik, die die Engel im Kreis sausen lässt.
Die alte Mechanik, die die Engel im Kreis sausen lässt.(Bild: Christof Birbaumer)

Teile, die womöglich über hundert Jahre alt sind
Eines der ältesten Teile am Ostergrab musste nicht ersetzt werden: jene Mechanik, die nach dem Prinzip einer aufziehbaren Wanduhr vier kleine Engel kreisen lässt. „Das ist alles handgeschmiedet“, erklärt Arzberger, und Pfarrer Thaler fügt hinzu: „Womöglich ist es sogar älter als das Grab, weil es von einem Vorgängermodell stammen könnte.“

Nach hunderten Arbeitsstunden konnten schließlich alle Einzelteile zum Heiligen Grab zusammengesetzt werden. Bis nach dem Weißen Sonntag verbleibt es in der Kirche, bevor es in einem eigens von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Raum sicher gelagert wird. Damit es nach der aufwendigen Restauration viele Jahre schön bleibt.

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