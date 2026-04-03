Rossi verliert mit Canucks bei Ex-Klub Minnesota

Rossi war am 12. Dezember mit Verteidiger Zeev Buium und Stürmer Liam Öhgren im Tausch für Starverteidiger und Canucks-Kapitän Quinn Hughes von Minnesota an Vancouver abgegeben worden. Bei der Rückkehr nach St. Paul gab es für das Trio nichts zu holen. Das Tabellenschlusslicht aus Kanada lag nach dem ersten Drittel 2:1 in Führung, danach setzte sich der Favorit klar durch und sicherte sich mit dem Erfolg einen Platz im Playoff. „Es war wahrscheinlich unser bestes Spiel seit längerer Zeit“, erklärte Wild-Stürmer Matt Boldy. Boldy steuerte zwei Treffer bei, Kirill Kaprisow traf einmal, womit das Duo die Marke von je 40 Saisontoren erreichte.