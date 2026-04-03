Rossi verliert mit Canucks bei Ex-Klub Minnesota

Kein Erfolgserlebnis hat es für Marco Rossi im ersten Duell mit seinem Ex-Klub gegeben!
Der Vorarlberger Stürmer verlor am Donnerstag mit den Vancouver Canucks in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL bei Minnesota Wild 2:5. Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper feierten mit einem 4:2 in Philadelphia gegen die Flyers einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um das Playoff. Der Kärntner erhielt von Trainer Todd McLellan nur 5:59 Minuten Eiszeit.
Rossi war am 12. Dezember mit Verteidiger Zeev Buium und Stürmer Liam Öhgren im Tausch für Starverteidiger und Canucks-Kapitän Quinn Hughes von Minnesota an Vancouver abgegeben worden. Bei der Rückkehr nach St. Paul gab es für das Trio nichts zu holen. Das Tabellenschlusslicht aus Kanada lag nach dem ersten Drittel 2:1 in Führung, danach setzte sich der Favorit klar durch und sicherte sich mit dem Erfolg einen Platz im Playoff. „Es war wahrscheinlich unser bestes Spiel seit längerer Zeit“, erklärte Wild-Stürmer Matt Boldy. Boldy steuerte zwei Treffer bei, Kirill Kaprisow traf einmal, womit das Duo die Marke von je 40 Saisontoren erreichte.
Red Wings besiegen direkten Konkurrenten
Wichtige zwei Punkte holten sich die Detroit Red Wings in Philadelphia. Entschieden wurde die Partie innerhalb von 67 Sekunden Mitte des Schlussdrittels. Patrick Kane brachte die Red Wings 3:1 in Führung, 15 Sekunden nach dem Anschlusstreffer von Travis Konecny fixierte Alex DeBrincat mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel den Endstand. Detroit ist in der Tabelle punktgleich mit den Ottawa Senators, die den letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference einnehmen, und den Columbus Blue Jackets und liegt nun zwei Punkte vor Philadelphia.
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