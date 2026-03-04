Ungebremst gegen Lkw: Lenker in Wrack eingeklemmt

Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Der Lenker eines Kleintransporters übersah ein Stauende und krachte ungebremst gegen einen Lkw. Der 25-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von den alarmierten Einsatzkräften befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 7 Uhr auf der A12 bei Ebbs kurz vor der Grenze bei Kufstein/Kiefersfelden. Ein 55-jähriger Pole war mit seinem Lkw samt Sattelanhänger in Richtung Deutschland unterwegs – im Schritttempo und mit eingeschalteter Warnblinkanlage, aufgrund eines Staus.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt.
Die Polizei
Schwerverletzter befreit
Ein nachkommender 25-jähriger Afghane dürfte das Stauende übersehen habe und prallte mit seinem Transporter laut Polizei ungebremst gegen den Lastwagen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Kufstein aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden“, so die Ermittler.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Aufgrund des Unfalls wurde die Situation im Frühverkehr noch einmal deutlich verschärft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.