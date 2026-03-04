Vorteilswelt
Horror-Crash auf A12

Ungebremst gegen Lkw: Lenker in Wrack eingeklemmt

Tirol
04.03.2026 14:43
Das komplett demolierte Unfallwrack
Das komplett demolierte Unfallwrack(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Der Lenker eines Kleintransporters übersah ein Stauende und krachte ungebremst gegen einen Lkw. Der 25-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von den alarmierten Einsatzkräften befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 7 Uhr auf der A12 bei Ebbs kurz vor der Grenze bei Kufstein/Kiefersfelden. Ein 55-jähriger Pole war mit seinem Lkw samt Sattelanhänger in Richtung Deutschland unterwegs – im Schritttempo und mit eingeschalteter Warnblinkanlage, aufgrund eines Staus.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt.

Schwerverletzter befreit
Ein nachkommender 25-jähriger Afghane dürfte das Stauende übersehen habe und prallte mit seinem Transporter laut Polizei ungebremst gegen den Lastwagen. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Kufstein aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden“, so die Ermittler.

Der Lenker des Kleintransporters musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Der Lenker des Kleintransporters musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Schwerverletzte mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Aufgrund des Unfalls wurde die Situation im Frühverkehr noch einmal deutlich verschärft.

Ähnliche Themen
KufsteinDeutschlandTiroler Unterland
UnfallInntalautobahnWrack
