Putins Trump-Flüsterer widersprechen sich selbst

Auf die Veröffentlichung reagierten die Beteiligten unkoordiniert. Berater Dmitrijew bezeichnete die Mitschriften als „Fake“. Uschakow hingegen gab zu, „womöglich“ über WhatsApp telefoniert zu haben. Er führe viele Gespräche mit Witkoff: „Und es gibt einige Gespräche über WhatsApp, die offenbar jemand auf irgendeine Weise mithören kann“, erklärte er der russischen Zeitung „Kommersant“. Nur einige der „Indiskretionen“ seien gefälscht. Was genau er meinte, ließ er offen. Damit bestätigte er aber indirekt die Echtheit von Teilen der Gespräche.