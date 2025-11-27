Christkindlmarkt als „Jagdrevier“ für flinke Diebe

Höchste Vorsicht vor unbekannten Tätern im Einkaufsrummel! Ihre Tricks werden immer raffinierter. Im Advent verstärkt Burgenlands Polizei die Kontrollen.
In der „stillsten Zeit“ des Jahres haben sie Hochsaison: Im vorweihnachtlichen Trubel in Geschäften und auf Adventmärkten lauern Diebe ihren Opfern auf. Ein „Fest“ für Langfinger – Kunden, die in Gedanken an die Geschenke für ihre Liebsten die eigene Tasche und Geldbörse außer Acht lassen. Kriminelle warten nur auf die richtige Gelegenheit.
Einkaufstasche heimtragen
Sie drängeln, rempeln oder verwickeln die Opfer in ein Scheingespräch – mit allerlei Tricks wird versucht, reiche Beute zu machen. Besonders hinterhältig ist diese Masche: Scheinheilig wird älteren Kundinnen angeboten, deren Einkaufstasche nach Hause zu tragen. Im Stiegenhaus eilen die Täter die Treppe hinauf. Bis die Opfer nachkommen, ist das Geld oder ein Teil der Ware eingesackt.
Hunderte Fälle: Bande schickte 12-Jährige vor
Wie professionell skrupellose Banden vorgehen, wissen Ermittler aus Erfahrung. 650 Fälle von Taschendiebstahl hatte eine internationale Tätergruppe innerhalb weniger Wochen auf dem Kerbholz. Die Drahtzieher, die sich im Hintergrund versteckt hielten, hatten vorwiegend minderjährige Täter für Coups inmitten des Weihnachtsgeschäfts auf die Straße geschickt. Als der Schaden fast 300.000 € ausmachte, stoppte die Polizei die Beutezüge in Ostösterreich – sieben Festnahmen!
Polizeiliche Expositur für Kunden im Outlet-Center
Reges Geschäftstreiben im Advent lockt neue Tätergruppen an. Die Polizei erhöht ihre Präsenz vor allem dort, wo großer Kundenzustrom herrscht wie in den Einkaufszentren im Landesnorden. Im Designer-Outlet in Parndorf steht an starken Einkaufstagen zu den Öffnungszeiten eine polizeiliche Expositur als Anlaufstelle bereit.
Durch klug gesetzte Schwerpunkte und verbesserte Konzepte ist unsere Polizei bestens vorbereitet, um jetzt ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.
Major Lukas Liedl
Bild: Christian Schulter
„Ein Führungsraum für die Einsatzleitung mit moderner technischer Ausstattung ermöglicht es, in allen Belangen rund um Verkehr, Gästeströme und Sicherheit den Überblick zu bewahren“, sagt Major Lukas Liedl, geschäftsführender Bezirkspolizeikommandant. „Gemeinsam mit der Polizei sorgen wir dafür, dass Kunden die Vorweihnachtszeit entspannt genießen können“, betont Mario Schwann, Generalmanager im Designer-Outlet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.