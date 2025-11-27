Christkindlmarkt als „Jagdrevier“ für flinke Diebe

In der „stillsten Zeit“ des Jahres haben sie Hochsaison: Im vorweihnachtlichen Trubel in Geschäften und auf Adventmärkten lauern Diebe ihren Opfern auf. Ein „Fest“ für Langfinger – Kunden, die in Gedanken an die Geschenke für ihre Liebsten die eigene Tasche und Geldbörse außer Acht lassen. Kriminelle warten nur auf die richtige Gelegenheit.