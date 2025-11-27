Vorteilswelt
Noch mehr Kontrollen

Christkindlmarkt als „Jagdrevier“ für flinke Diebe

Burgenland
27.11.2025 07:00
Taschendiebe nutzen jetzt den Einkaufsrummel in Geschäften, im Outlet-Center und auf den ...
Taschendiebe nutzen jetzt den Einkaufsrummel in Geschäften, im Outlet-Center und auf den Adventmärkten für Beutezüge.(Bild: Karl Schöndorfer)

Höchste Vorsicht vor unbekannten Tätern im Einkaufsrummel! Ihre Tricks werden immer raffinierter. Im Advent verstärkt Burgenlands Polizei die Kontrollen. 

In der „stillsten Zeit“ des Jahres haben sie Hochsaison: Im vorweihnachtlichen Trubel in Geschäften und auf Adventmärkten lauern Diebe ihren Opfern auf. Ein „Fest“ für Langfinger – Kunden, die in Gedanken an die Geschenke für ihre Liebsten die eigene Tasche und Geldbörse außer Acht lassen. Kriminelle warten nur auf die richtige Gelegenheit.

Einkaufstasche heimtragen
Sie drängeln, rempeln oder verwickeln die Opfer in ein Scheingespräch – mit allerlei Tricks wird versucht, reiche Beute zu machen. Besonders hinterhältig ist diese Masche: Scheinheilig wird älteren Kundinnen angeboten, deren Einkaufstasche nach Hause zu tragen. Im Stiegenhaus eilen die Täter die Treppe hinauf. Bis die Opfer nachkommen, ist das Geld oder ein Teil der Ware eingesackt.

Hunderte Fälle: Bande schickte 12-Jährige vor
Wie professionell skrupellose Banden vorgehen, wissen Ermittler aus Erfahrung. 650 Fälle von Taschendiebstahl hatte eine internationale Tätergruppe innerhalb weniger Wochen auf dem Kerbholz. Die Drahtzieher, die sich im Hintergrund versteckt hielten, hatten vorwiegend minderjährige Täter für Coups inmitten des Weihnachtsgeschäfts auf die Straße geschickt. Als der Schaden fast 300.000 € ausmachte, stoppte die Polizei die Beutezüge in Ostösterreich – sieben Festnahmen!

Polizeiliche Expositur für Kunden im Outlet-Center 
Reges Geschäftstreiben im Advent lockt neue Tätergruppen an. Die Polizei erhöht ihre Präsenz vor allem dort, wo großer Kundenzustrom herrscht wie in den Einkaufszentren im Landesnorden. Im Designer-Outlet in Parndorf steht an starken Einkaufstagen zu den Öffnungszeiten eine polizeiliche Expositur als Anlaufstelle bereit.

Durch klug gesetzte Schwerpunkte und verbesserte Konzepte ist unsere Polizei bestens vorbereitet, um jetzt ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.

Major Lukas Liedl

„Ein Führungsraum für die Einsatzleitung mit moderner technischer Ausstattung ermöglicht es, in allen Belangen rund um Verkehr, Gästeströme und Sicherheit den Überblick zu bewahren“, sagt Major Lukas Liedl, geschäftsführender Bezirkspolizeikommandant. „Gemeinsam mit der Polizei sorgen wir dafür, dass Kunden die Vorweihnachtszeit entspannt genießen können“, betont Mario Schwann, Generalmanager im Designer-Outlet.

