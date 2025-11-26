Stehengelassen: Ärger um vollen Bus nach Wien

VBB bedauern und kündigen im Advent Verstärkerbusse an

Die VBB bedauern, dass die Situation für die Kundin so unerfreulich gewesen sei. In der Stellungnahme heißt es: Eine Sitzplatzreservierung ist im Linienverkehr nicht üblich. Der Fahrer habe „gesetzeskonform und korrekt“ gehandelt. Die Hotline habe zudem auf Anschlussmöglichkeiten hingewiesen. Dazu verweist man auf die Adventzeit, in der die Auslastung deutlich höher sei. Normalerweise gebe es auf der Linie B1 keine Kapazitätsprobleme: durchschnittlich 65 Fahrgäste bei 76 Sitzplätzen.

Für diesen Samstag setze man deshalb Verstärkerbusse ein. Inzwischen hat sich Frau Münch auch an die Schlichtungsstelle im Verkehrsministerium gewandt, „damit meine Erfahrung nicht zur Erfahrung anderer wird“.