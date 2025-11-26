Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baustart 2027

Pannonia Tower erweitert um 300-Zimmer-Budgethotel

Burgenland
26.11.2025 16:35
Der Pannonia Tower in Parndorf bekommt ein weiteres Hotel dazugebaut. Es wird eine Verbindung ...
Der Pannonia Tower in Parndorf bekommt ein weiteres Hotel dazugebaut. Es wird eine Verbindung zum Tower geben, wo auch Infrastruktur wie Küche etc. gemeinsam genutzt werden soll.(Bild: Charlotte Titz)

Kleine Zimmer, günstige Preise, besonderes Hoteldesign: Das soll das „Parndorf One“ als Zu- aber doch Neubau direkt beim Pannonia Tower in Parndorf (Burgenland) werden. Jetzt wurde der Startschuss abgegeben, 2026 wird geplant, 2027 soll mit dem Bau begonnen werden. 

0 Kommentare

Der Pannonia Tower in Parndorf verfügt derzeit über 198 Zimmer im Vier-Sterne-Segment mit einer Jahresauslastung von rund 75 Prozent. Bis jetzt wurden rund 35 Millionen Euro in den Tower (inkl. Zubau 2019) investiert. „In den kommenden Jahren werden noch einmal 35 Millionen dazu kommen“, erklärt Philipp Kelemen, Eigentümer und Investor der Hotelanlage.

Geschäftsführer Jörg Prügger, die Eigentümerfamilie Kelemen, LR Daniela Winkler und die ...
Geschäftsführer Jörg Prügger, die Eigentümerfamilie Kelemen, LR Daniela Winkler und die Architekten präsentierten das Projekt.(Bild: Charlotte Titz)

Genauer gesagt plant man ein Budget Hotel mit 300 Zimmern und Verbindung zum bestehenden Hotel, wo Küche und andere Infrastruktur mitgenutzt werden sollen. Der wirtschaftliche Vorteil entsteht durch eine konsequent auf Kosteneffizienz im laufenden Betrieb ausgerichtete Planung. Dazu gehören unter anderem nachhaltige Energiekonzepte – wie eine große PV-Anlage und weitere energieeffiziente Technologien, die derzeit final geprüft werden.

Lange Fensterbänder sollen trotz kleineren Zimmern Weite bringen. Das Hotel wird auf Stützen ...
Lange Fensterbänder sollen trotz kleineren Zimmern Weite bringen. Das Hotel wird auf Stützen gebaut, darunter entstehen wettergeschützte Parkplätze.(Bild: WILLL Architektur)

Mit dem Designer Outlet Parndorf direkt vor der Tür und der Nähe zu zwei Nationalparks, zwei Weinregionen, dem Neusiedler See, der Römerstadt Carnuntum, Schloss Halbturn, dem Familypark, der Seebühne Mörbisch sowie zahlreichen kulturellen Highlights wächst die Nachfrage kontinuierlich.

Zitat Icon

Die Nachfrage ist gegeben. Sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Seminargruppen, großen Reiseveranstaltern, Busgruppen und Individualgästen.

Philipp Kelemen

Die Zimmer werden rund 20 Quadratmeter groß sein. „Dafür bekommt das Hotel ein großes Fensterband. Denn sind die Räume kompakter, muss ich die Aussicht hereinholen“, so Architekt Johannes Will.

Kelemen hob auch die Wertschöpfung für die Region hervor: „Derzeit bringen wir mit unseren Gästen rund 360.000 Euro an Ortstaxe, nach dem Zubau wird es etwa eine Million sein.“ Der Bau wird so hoch wie die Seitenflügel vom Tower, rund 22 Meter. Geplante Eröffnung des Parndorf One: Sommer 2028. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 6°
Symbol bedeckt
Güssing
3° / 8°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 7°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
2° / 5°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
3° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.791 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
135.787 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
132.064 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Burgenland
Christbaum-Saison
Darum zahlt sich regional kaufen jetzt doppelt aus
Hot Rock Dancers
Großes Turnier zum 30. Vereinsjubiläum in Parndorf
„16 Tage gegen Gewalt“
Unsichtbare Gewalt braucht mehr Sichtbarkeit
„Half A Girl“
Blinde Sängerin (19) startet mit Debütalbum durch
Ab 14. Dezember
Stadtbus mit neuen Routen und Echtzeit-Tracking
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf