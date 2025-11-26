Pannonia Tower erweitert um 300-Zimmer-Budgethotel

Genauer gesagt plant man ein Budget Hotel mit 300 Zimmern und Verbindung zum bestehenden Hotel, wo Küche und andere Infrastruktur mitgenutzt werden sollen. Der wirtschaftliche Vorteil entsteht durch eine konsequent auf Kosteneffizienz im laufenden Betrieb ausgerichtete Planung. Dazu gehören unter anderem nachhaltige Energiekonzepte – wie eine große PV-Anlage und weitere energieeffiziente Technologien, die derzeit final geprüft werden.