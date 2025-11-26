Großes Turnier zum 30. Vereinsjubiläum in Parndorf

„Ein Highlight ist unser Trainer Filip, mehrfacher Weltmeister, der mit seiner Erfahrung und seinem hohen Niveau jede Gruppe motiviert und weiterbringt“, erklären die Verantwortlichen. Die Kinder sind auch viel unterwegs. Sie starten bei jedem ÖRBV-Turnier, um ihre Leistungen zu präsentieren und sich mit anderen Vereinen zu messen. Für das 30-Jahr-Jubiläum am 29. November sind aktuell mehr als 600 Tickets verkauft. Es wird also sicher eine tolle Veranstaltung!