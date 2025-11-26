Großes Turnier zum 30. Vereinsjubiläum in Parndorf

Der Verein „Hot Rock Dancers“ aus Parndorf ist 30 Jahre alt und veranstaltet zum Jubiläum die Österreichischen Meisterschaften der Paare und Miniformationen Rock 'n‘ Roll Akrobatik.
Der Event geht am 29. November in der NMS Neusiedl am See über die Bühne. Die Vorrunde startet um 12 Uhr, das Finale wird für 17 Uhr erwartet.
„Am Samstag werden die besten Paare und Formationen des Landes im Rennen um die Meistertitel in Neusiedl am See gegeneinander antreten“, freut sich Angela Farkas. „Dabei wird neben den sportlichen Höchstleistungen auch eine Show geboten, die sich durch eine gelungene Mischung aus Musik, Tanz und atemberaubenden Akrobatikfiguren auszeichnet.“
Nach mehr als 30 erfolgreichen Jahren hat Brigitta Huber ihre Aufgaben übergeben, der Vorstand besteht nun aus Sebastian Prenner, Verena Kaschütz und Angela Farkas. „Wir haben aktuell rund 120 Mitglieder und führen aufgrund der großen Nachfrage sogar eine Warteliste“, so Farkas.
Mini Kids: Training schon ab dem 4. Lebensjahr
Besonders beliebt ist die neue Gruppe des Vereins, die es seit Januar diesen Jahres gibt. Die „Mini Kids“ für Kinder von 4-6 Jahren, ermöglicht es jetzt, dass schon jüngere Kinder ins Training einsteigen.
„Ein Highlight ist unser Trainer Filip, mehrfacher Weltmeister, der mit seiner Erfahrung und seinem hohen Niveau jede Gruppe motiviert und weiterbringt“, erklären die Verantwortlichen. Die Kinder sind auch viel unterwegs. Sie starten bei jedem ÖRBV-Turnier, um ihre Leistungen zu präsentieren und sich mit anderen Vereinen zu messen. Für das 30-Jahr-Jubiläum am 29. November sind aktuell mehr als 600 Tickets verkauft. Es wird also sicher eine tolle Veranstaltung!
