Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hot Rock Dancers

Großes Turnier zum 30. Vereinsjubiläum in Parndorf

Burgenland
26.11.2025 11:00
Die Mädchen freuen sich schon auf viele Gäste am 29. November.
Die Mädchen freuen sich schon auf viele Gäste am 29. November.(Bild: Hot Rock Dancers)

Der Verein „Hot Rock Dancers“ aus Parndorf ist 30 Jahre alt und veranstaltet zum Jubiläum die Österreichischen Meisterschaften der Paare und Miniformationen Rock 'n‘ Roll Akrobatik.

0 Kommentare

Der Event geht am 29. November in der NMS Neusiedl am See über die Bühne. Die Vorrunde startet um 12 Uhr, das Finale wird für 17 Uhr erwartet.

„Am Samstag werden die besten Paare und Formationen des Landes im Rennen um die Meistertitel in Neusiedl am See gegeneinander antreten“, freut sich Angela Farkas. „Dabei wird neben den sportlichen Höchstleistungen auch eine Show geboten, die sich durch eine gelungene Mischung aus Musik, Tanz und atemberaubenden Akrobatikfiguren auszeichnet.“

Nach mehr als 30 erfolgreichen Jahren hat Brigitta Huber ihre Aufgaben übergeben, der Vorstand besteht nun aus Sebastian Prenner, Verena Kaschütz und Angela Farkas. „Wir haben aktuell rund 120 Mitglieder und führen aufgrund der großen Nachfrage sogar eine Warteliste“, so Farkas.

Mini Kids: Training schon ab dem 4. Lebensjahr
Besonders beliebt ist die neue Gruppe des Vereins, die es seit Januar diesen Jahres gibt. Die „Mini Kids“ für Kinder von 4-6 Jahren, ermöglicht es jetzt, dass schon jüngere Kinder ins Training einsteigen.

„Ein Highlight ist unser Trainer Filip, mehrfacher Weltmeister, der mit seiner Erfahrung und seinem hohen Niveau jede Gruppe motiviert und weiterbringt“, erklären die Verantwortlichen. Die Kinder sind auch viel unterwegs. Sie starten bei jedem ÖRBV-Turnier, um ihre Leistungen zu präsentieren und sich mit anderen Vereinen zu messen. Für das 30-Jahr-Jubiläum am 29. November sind aktuell mehr als 600 Tickets verkauft. Es wird also sicher eine tolle Veranstaltung! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 5°
Symbol stark bewölkt
Güssing
3° / 7°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
3° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.204 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
130.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
126.463 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
747 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Burgenland
„16 Tage gegen Gewalt“
Unsichtbare Gewalt braucht mehr Sichtbarkeit
„Half A Girl“
Blinde Sängerin (19) startet mit Debütalbum durch
Ab 14. Dezember
Stadtbus mit neuen Routen und Echtzeit-Tracking
Kreischalarm!
Diese tollen Attraktionen gibt es im „Familypark“
Jahrelanges Martyrium
Tochter missbraucht: 7,5 Jahre Haft für Polizisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf