Das erwartet Sturm gegen den Kultklub aus Athen

Kein Österreicher kennt Panathinaikos Athen besser als er: Andi Ivanschitz. Der Ex-Teamkapitän spielte von 2006 bis 2009 für die Griechen. Was den Klub ausmacht, warum er mit Athen immer in Verbindung bleibt und welcher Mannschaft er im Europa-League-Hit die Daumen drückt.