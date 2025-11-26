Darum zahlt sich regional kaufen jetzt doppelt aus

Mit Klimavorteil, Herkunftsschleife und 115.000 Stück im Jahr startet das Burgenland in die Christbaum-Saison.
Alle Jahre wieder startet rechtzeitig zum ersten Adventwochenende die Verkaufssaison bei den burgenländischen Christbaum-Produzenten. Rund 50 Betriebe gibt es im Land, 35 davon sind im Verein „Burgenländischer Qualitätschristbaum“ organisiert. Sie setzen heuer einmal mehr auf das Verkaufsargument: Klima und kurze Wege. „Wir haben gute regionale Produkte, schonen damit das Klima und unterstützen die heimische Wirtschaft“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner.
Rot-goldene Schleife
Der Unterschied liegt vor allem im Transport: Während Importbäume aus Dänemark oft mehr als 1.000 Kilometer zurücklegen, bleiben regionale Christbäume bei durchschnittlich 20 Kilometern. Die rot-goldene Herkunftsschleife zeigt zudem klar, wo der Baum gewachsen ist. Das Burgenland habe es geschafft, „Christbaum-autark“ zu sein, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.
Käufer auch aus anderen Bundesländern
„Jährlich wachsen hier rund 115.000 Bäume, mehr als im Land benötigt werden. Käufer kommen daher längst nicht nur aus dem Burgenland, sondern auch aus den Nachbarbundesländern.“ Zusätzlich punkten die Kulturen ökologisch: Ein Hektar bindet in zehn Jahren rund 140 Tonnen CO². Sascha Sommer betreibt selbst eine 15 Hektar große Kultur und weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt. Produziert wird ökologisch und mit ganzjähriger Pflege.
Der Baum sollte gekühlt aufbewahrt werden, am besten im Keller oder in der Garage. Ein Christbaumständer, der mit Wasser befüllt werden kann, hilft zusätzlich.
Nachweisbare Herkunft
„Der heimische Baum hat kurze Wege und eine nachweisbare Herkunft. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber Importware“, so Sommer. Heuer kosten regionale Bäume je nach Qualität 20 bis 30 Euro pro Laufmeter. Drei Viertel der burgenländischen Haushalte stellen laut Verein einen Naturbaum auf – also rund 100.000 Stück. Rund 70 bis 80 Prozent davon stammen aus dem Burgenland selbst. Besonders beliebt bleiben Nordmanntanne und Blaufichte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.