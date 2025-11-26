Darum zahlt sich regional kaufen jetzt doppelt aus

Käufer auch aus anderen Bundesländern

„Jährlich wachsen hier rund 115.000 Bäume, mehr als im Land benötigt werden. Käufer kommen daher längst nicht nur aus dem Burgenland, sondern auch aus den Nachbarbundesländern.“ Zusätzlich punkten die Kulturen ökologisch: Ein Hektar bindet in zehn Jahren rund 140 Tonnen CO². Sascha Sommer betreibt selbst eine 15 Hektar große Kultur und weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt. Produziert wird ökologisch und mit ganzjähriger Pflege.