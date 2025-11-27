Wörthersee-Starnacht: „Fühlt sich wie zu Hause an“

„Ich glaube einfach, dass sich Kärntner und Schweizer grundsätzlich sehr, sehr gut verstehen. Und zwischen Esther und mir war und ist so ein leichtes Miteinander, da wir uns sehr ähnlich sind. Ähnlich denken und empfinden. Ein Lied wie ,Herzstapfen’ kann man auch nur mit jemandem schreiben, der dieses Gefühl von Familienverbundenheit, vom Verwurzeltsein kennt – und dem Werte wichtig sind, die man von seinen Liebsten vermittelt bekommen hat und weiterträgt. Egal, ob die Menschen noch da sind, oder nicht.“