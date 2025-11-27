Wörthersee-Starnacht: „Fühlt sich wie zu Hause an“

Al Bano, Semino Rossi und Beatrice Egli – die ersten Topkünstler für die Wörthersee-Starnacht 2026 sind nun fixiert. Vor allem für die junge Schweizerin ist das Ostbucht-Event etwas ganz Besonderes, wie sie im „Krone“-Interview verrät.
„Es fühlt sich immer wieder an, wie nach Haus’ kommen. Ich stand ja schon 2013 das erste Mal auf der Wörthersee-Bühne, direkt nach meinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar. Das war etwas ganz Besonderes für mich“, schwelgt Schlagerstar Beatrice Egli im Gespräch mit der „Krone“ in Erinnerungen. „Ich hab’ die Show immer im Fernsehen geguckt und davon geträumt, einmal selbst dort stehen zu dürfen. Und dann kam damals plötzlich die Anfrage.“
Mittlerweile ist die erfolgreiche Schweizerin fixes Mitglied der Starnachtfamilie – und ein absoluter Kärnten-Fan: „Ich versuche auch jedes Mal ein bisschen früher zu kommen, und länger zu bleiben – auch im nächsten Jahr ist der Kalender einmal vorsorglich geblockt. Ich bin ein absolutes Sommerkind – wo die Sonne scheint, da möchte ich sein. Und am türkisblauen Wörthersee ist es atemberaubend schön, der Sprung ins Wasser für mich jedes Mal Pflicht. Zudem ich die Kärntner und ihre Gastfreundschaft liebe – einmal abgesehen von der großartigen Kulinarik.“
Eine Lieblingsspeise kann beziehungsweise möchte Beatrice jedoch nicht nennen: „Bitte einmal alles! Ich entscheide nicht gerne – da müsste ich mich ja einschränken.“ Wenn die 38-Jährige am 10. und 11. Juli in der Ostbucht anlegt, werden selbstverständlich auch Hits ihres kürzlich veröffentlichten Albums „Hör nie auf damit“ mit an Bord sein.
Neuer Hit mit Kärntner Unterstützung
Zumal in einem ihrer neuen Songs auch ganz viel Kärnten drinnen steckt! Denn bei der Produktion des Liedes „Herzstapfen“ hatte unter anderen auch die mittlerweile sehr erfolgreiche Popsängerin Esther Graf aus Spittal an der Drau ihre Finger mit im Spiel. „Musik, Text – wir haben alles zusammen gemacht. Ich hab’ ihren Musikweg ja schon lange verfolgt und finde es ganz toll, was sie macht“, schwärmt Beatrice von ihrer Kollegin.
„Ich glaube einfach, dass sich Kärntner und Schweizer grundsätzlich sehr, sehr gut verstehen. Und zwischen Esther und mir war und ist so ein leichtes Miteinander, da wir uns sehr ähnlich sind. Ähnlich denken und empfinden. Ein Lied wie ,Herzstapfen’ kann man auch nur mit jemandem schreiben, der dieses Gefühl von Familienverbundenheit, vom Verwurzeltsein kennt – und dem Werte wichtig sind, die man von seinen Liebsten vermittelt bekommen hat und weiterträgt. Egal, ob die Menschen noch da sind, oder nicht.“
„Familie gibt mir Halt“
So ist die Familie für Beatrice auch ein großer Bestandteil ihres Erfolgsrezeptes. „Gerade als Person des öffentlichen Lebens sind es meine Wurzeln, die mir immer Halt geben und mich auch so wachsen haben lassen. Ich kann nur mit so viel Power und Leidenschaft unterwegs sein, weil ich immer spüre, dass ich ein Zuhause habe und so fühle, dass mir nichts passieren kann. Egal, wo ich bin.“
Aber rund um ihren Auftritt auf der Ostbucht-Bühne im kommenden Sommer muss sich die sympathische Schweizerin ohnehin keine Sorgen machen. „Die Starnacht-Wochenenden, mit den herzlichen Fans, Gastgebern sowie tollen Kolleginnen und Kollegen, sind für mich mittlerweile wie Familientreffen.“
Italo-Flair in der Ostbucht
Für das sich auch zwei weitere Musikgrößen bereits angesagt haben: Italo-Urgestein Al Bano und Semino Rossi sind bei der Wörthersee-Starnacht fix mit an Bord. Und zahlreiche Topkünstler werden noch folgen! Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Schlagerfans.
Informationen und Karten für die Wörthersee-Starnächte am 10. und 11. Juli 2026 gibt es auf www.ip-media.tv, www.starnacht.tv und in allen oeticket-Vorverkaufsstellen
