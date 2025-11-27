Vier Autos touchiert, eine Schutzinsel überfahren

Im Wolschartwald und bei Reipersdorf im Bezirk St. Veit (Kärnten) beschädigte ein Autolenker drei im Gegenverkehr fahrende und einen parkenden Wagen, beging Fahrerflucht, überfuhr eine Verkehrsinsel und blieb mit einem Pkw schließlich direkt vor einer Hausmauer stehen.
Mittwoch kurz vor 21 Uhr mussten Autolenker im Wolschartwald in der Gemeinde St. Georgen am Längsee schreckliche Momente erleben: Auf der Schnellstraße B 317 geriet ein 46-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, kam den anderen Lenkernauf deren Straßenseite entgegen und streifte drei Autos, die dabei natürlich beschädigt wurden; die Fahrzeuglenker blieben unverletzt.
Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten; er verließ die Schnellstraße und lenkte seinen Wagen auf der Längsee Landesstraße L84 in Richtung Reipersdorf. Dort überfuhr er eine Verkehrsinsel und sein Auto prallte gegen einen rechts auf einem Parkstreifen abgestellten und unbesetzten Wagen, wodurch dieser schwer beschädigt wurde.
Das Auto des 46-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit schleuderte auf die linke Fahrspur zurück, wo das Fahrzeug direkt vor einer Hausmauer zum Stillstand kam. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Der Lenker wurde schließlich von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Eine Blutabnahme wurde veranlasst; ob der Lenker betrunken war oder unter anderen Drogen stand, ist noch nicht klar.
Im Einsatz standen neben der Polizei Launsdorf auch die Feuerwehren von Meiselding, Kraig und St. Veit an der Glan. Die B317 und auch die L84 waren zeitweise erschwert passierbar.
