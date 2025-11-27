Vier Autos touchiert, eine Schutzinsel überfahren

Das Auto des 46-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit schleuderte auf die linke Fahrspur zurück, wo das Fahrzeug direkt vor einer Hausmauer zum Stillstand kam. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Der Lenker wurde schließlich von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Eine Blutabnahme wurde veranlasst; ob der Lenker betrunken war oder unter anderen Drogen stand, ist noch nicht klar.