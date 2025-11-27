Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wenn Babys „divers“ sind

Kolumnen
27.11.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Nun soll er also „Eltern-Kind-Pass“ heißen, der gute alte, über Jahrzehnte erprobte Mutter-Kind-Pass. Dieser war bekanntlich dafür gedacht, die Gesundheitsvorsorge für Schwangere und Kinder bis zum fünften Lebensjahr zu dokumentieren.

EINERSEITS ist es ja lieb und nett, dass nun mit der neuen Bezeichnung auf die Selbstverständlichkeit verwiesen wird, dass nicht nur die Mütter, sondern sehr wohl auch die Väter, also die Eltern insgesamt, für die Gesundheit und das Gedeihen ihrer Sprösslinge verantwortlich sind.

ANDERERSEITS stellt sich schon die Frage, ob neben den Vorsorgeuntersuchungen der Schwangeren und der Säuglinge nun auch die werdenden Väter untersucht werden müssen, ob sie nicht womöglich Gefahr laufen, etwa in ein Burn-out zu fallen oder Depressionen zu bekommen angesichts der auf sie zukommenden Belastungen.

Und überhaupt treibt diese Umbenennung und Neugestaltung des Mutter-Kind-Passes, die noch in der vorigen Regierung auf Betreiben der Grünen eingeführt wurde, seltsame Blüten. Da gibt es bei der Bestimmung des Geschlechts des Neugeborenen doch tatsächlich neben „m“ und „w“, also männlich und weiblich, noch die Eintragungsmöglichkeiten „offen“, „inter“, „divers“ und „keine Angabe“.

Die Babys, beziehungsweise deren Eltern können sich also neben dem biologischen irgendein Fantasie-Geschlecht aussuchen. Schöne neue Welt, in der schon Babys „divers“ sind.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
172.228 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.167 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.875 mal gelesen
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wenn Babys „divers“ sind
„Krone“-Kommentar
Das Land braucht einen fitten Kanzler mehr denn je
„Krone“-Kommentar
Machtkampf im Weißen Haus
„Krone“-Kommentar
Dilettantisch, chaotisch und ein Desaster
„Krone“-Kommentar
Was Garantien wert sind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf