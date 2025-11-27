Trainer Letsch hat keine Lust auf einen Ausflug

Am fünften Spieltag der Europa League trifft Fußball-Vizemeister Salzburg heute Abend (21) auswärts auf Bologna. Im Kampf um einen Platz in den Top-24 benötigen die Bullen dringend Punkte. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Christoph Nister.
Beim Anflug des Charterflugs der Bullen auf Bologna bahnten sich einige Sonnenstrahlen den Weg durch die Wolkenschicht. Auf Sonnenstrahlen sportlicher Natur hofft Salzburg (Kitano fehlt verletzt) auch heute (21, bei Sky) in der Europa League. Mit nur drei „Körndln“ aus vier Partien befindet sich der Vizemeister derzeit unterhalb des Strichs der Top-24, die zur Teilnahme an der K. o.-Phase berechtigen. Der heutige Gegner Bologna (5) rangiert derzeit auf Position 24. Dort wollen die Bullen hin.
Aber nicht um jeden Preis schon heute, wie Cheftrainer Thomas Letsch durchblicken ließ. „Wir gehen in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen. Je nachdem, wie es sich entwickelt, ist man auch mal mit einem Punkt zufrieden.“ Die Chancen für die Bullen werden allerdings weniger. „Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte“, weiß der 57-jährige Deutsche.
„Wenn wir mutig auftreten, können wir sie vor Probleme stellen“, ist Torhüter Alexander Schlager überzeugt. Bolognas Heimstärke – in dieser Saison ist man noch ungeschlagen – schüchtert die Bullen jedenfalls nicht ein. „Wir sind nicht hierhergekommen, um zu sagen, wir machen hier einen schönen Ausflug“, stellte Letsch unmissverständlich klar.
