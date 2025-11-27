Trainer Letsch hat keine Lust auf einen Ausflug

Aber nicht um jeden Preis schon heute, wie Cheftrainer Thomas Letsch durchblicken ließ. „Wir gehen in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen. Je nachdem, wie es sich entwickelt, ist man auch mal mit einem Punkt zufrieden.“ Die Chancen für die Bullen werden allerdings weniger. „Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte“, weiß der 57-jährige Deutsche.