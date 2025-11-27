Vorteilswelt
Karriere damit vorbei?

Kreuzbandriss! Saison für Gut-Behrami zu Ende

Ski Alpin
27.11.2025 10:10
Lara Gut-Behrami erlitt einen Kreuzbandriss.
Lara Gut-Behrami erlitt einen Kreuzbandriss.(Bild: GEPA)

Die Befürchtungen haben sich bestätigt, Lara Gut-Behrami hat bei ihrem Trainingssturz einen Kreuzbandriss erlitten, für die Schweizerin ist die Saison damit beendet. Ob sie ihre Skier endgültig an den Nagel hängen wird, ließ die 34-Jährige noch offen ... 

0 Kommentare

Eine Woche nach der Verletzung ist die Diagnose bekanntgegeben worden: Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich vergangenen Donnerstag im Training in Copper Mountain das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das ergaben Untersuchungen in der Schweiz.

Sportliche Zukunft offen
Die Dritte des Riesentorlaufs im Oktober in Sölden wird in diesem Winter keine Rennen bestreiten und die Winterspiele in Italien verpassen. Ob sie wie geplant Ende der Saison ihre Karriere beenden wird, ließ Gut-Behrami allerdings offen.

Keine Tragödie
„Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut“, zitierte der Schweizer Skiverband die Olympiasiegerin von Peking in einer Aussendung. „Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält“, so Gut-Behrami. „Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann.“

Beat Tschuor
Beat Tschuor(Bild: GEPA)

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor leidet mit Gut-Behrami mit. „Die Olympischen Winterspiele in ihrer zweiten Heimat Italien waren Laras letztes großes Karriereziel. Umso bitterer ist diese schwere Verletzung.“ Der Ausfall wiege selbstverständlich schwer, sie werde dem Team in der Olympia-Saison nicht nur als Athletin fehlen, sondern auch als Mensch.

