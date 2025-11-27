Warum immer mehr die stille Jahreszeit erwandern!

Vier Adventsonntage auf vier Berggipfel feiern

Die 1. Adventwanderung (Sonntag, 30. November) führt wie jedes Jahr auf die Topitza bei Bad Eisenkappel. Der Aufstieg vom Alpengasthof Riepl durch die kalten Karawankentäler ist für viele ein bewusstes Loslassen, bevor um 11 Uhr Bergseelsorger Roland Stadler beim Gipfelkreuz jene Worte spricht, die zwischen Schnee und Fels anders klingen als irgendwo im Tal.