Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiara & Designerkleid

Letizia: Strahlender Auftritt beim Staatsbankett

Royals
27.11.2025 11:07
Königin Letizia war beim Staatsbankett DER Hingucker des Abends. Da kam natürlich auch König ...
Königin Letizia war beim Staatsbankett DER Hingucker des Abends. Da kam natürlich auch König Felipe ins Schwärmen ...(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Wow, was für ein Glamour-Look! Königin Letizia stahl am Mittwochabend beim Galadinner in Madrid allen die Show.

0 Kommentare

König Felipe und Königin Letizia luden anlässlich des Staatsbesuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender zum festlichen Galadinner in den Königspalast in Madrid. Und die 53-Jährige sah an diesem Abend einfach zauberhaft schön aus!

Glamour-Robe mit besonderen Details
Denn Letizia hatte sich für eine schwarze Robe von Carolina Herrera entschieden, die durch funkelnde Details an den kurzen Ärmeln und einem tiefen V-Ausschnitt am Rücken zum echten Hingucker wurde.

Das spanische Königspaar empfing den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und ...
Das spanische Königspaar empfing den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender in Madrid zum Staatsbankett.(Bild: EPA/JUANJO MARTIN)
Königin Letizia sah in ihrer Robe von Carolina Herrera und mit der Tiara von Cartier einfach ...
Königin Letizia sah in ihrer Robe von Carolina Herrera und mit der Tiara von Cartier einfach zauberhaft aus.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Der schmale Schnitt des Kleides betonte die schlanke Silhouette der spanischen Königin, der Rock mit der kurzen Schleppe sorgte zudem für einen glamourösen Moment.

Letizia trug Tiara nach sechs Jahren wieder
Dazu kombinierte Letizia ein besonderes Schmuckstück: eine Cartier-Tiara, die 1920 vom Nobel-Juwelier kreiert wurde und einst von Königin Victoria Eugenia und Königin Sofía getragen wurde. Ein wunderschönes Accessoire mit Diamanten und Perlen bestückt, das Letizia selbst zuletzt vor sieben Jahren ausgeführt hatte.

Letizia und Felipe waren an diesem Abend gut gelaunt und plauderten angeregt mit Frank-Walter ...
Letizia und Felipe waren an diesem Abend gut gelaunt und plauderten angeregt mit Frank-Walter Steinmeier.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Die Königin sorgte für den Fashion-Moment des Abends.
Die Königin sorgte für den Fashion-Moment des Abends.(Bild: EPA/JUANJO MARTIN)
Die Cartier-Tiara war eines der Highlights von Letizias Look.
Die Cartier-Tiara war eines der Highlights von Letizias Look.(Bild: EPA/JUANJO MARTIN)

Um der edlen Tiara nicht die Show zu stehlen, trug Letizia ihre lange Mähne an diesem Abend zu einem eleganten Dutt im Nacken gestylt. Funkelnde Diamantohrringe gaben dem royalen Wow-Look der Königin schließlich den letzten Schliff.

Lesen Sie auch:
Sofia und Letizia erschienen zur Zeremonie im Rahmen des 50. Jubiläums der  heutigen Monarchie ...
Rosa Wunder in Madrid
Letizia & Sofia: Früher Gezicke, jetzt Partnerlook
21.11.2025
Royaler Wow-Moment
Königin Letizia verzaubert mit neuer Lockenpracht!
05.11.2025

Verliebte Blicke
Alles in allem ein märchenhafter Look, der nicht nur bei den Royal-Fans für Begeisterung sorgte. Auch Letizias Ehemann schien an diesem Abend von noch verliebter in seine schöne Gattin als ohnehin: Immer wieder wurde Felipe nämlich dabei erwischt, wie er seiner Königin bewundernde Blicke zuwarf ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
172.228 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.167 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.875 mal gelesen
Mehr Royals
Tiara & Designerkleid
Letizia: Strahlender Auftritt beim Staatsbankett
Archie und Lili dabei!
Sussexes sorgten für Thanksgiving-Überraschung
Königlich romantisch
William über Kate: „Eine außergewöhnliche Ehefrau“
Royal-Hammer in Paris!
Bourbonen-Prinzessin schnappt sich Windsor-Enkel
„Das ist ...“
Kleid geklaut? Das sagt Meghan zu den Vorwürfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf