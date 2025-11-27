Letizia: Strahlender Auftritt beim Staatsbankett

Wow, was für ein Glamour-Look! Königin Letizia stahl am Mittwochabend beim Galadinner in Madrid allen die Show.
König Felipe und Königin Letizia luden anlässlich des Staatsbesuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender zum festlichen Galadinner in den Königspalast in Madrid. Und die 53-Jährige sah an diesem Abend einfach zauberhaft schön aus!
Glamour-Robe mit besonderen Details
Denn Letizia hatte sich für eine schwarze Robe von Carolina Herrera entschieden, die durch funkelnde Details an den kurzen Ärmeln und einem tiefen V-Ausschnitt am Rücken zum echten Hingucker wurde.
Der schmale Schnitt des Kleides betonte die schlanke Silhouette der spanischen Königin, der Rock mit der kurzen Schleppe sorgte zudem für einen glamourösen Moment.
Letizia trug Tiara nach sechs Jahren wieder
Dazu kombinierte Letizia ein besonderes Schmuckstück: eine Cartier-Tiara, die 1920 vom Nobel-Juwelier kreiert wurde und einst von Königin Victoria Eugenia und Königin Sofía getragen wurde. Ein wunderschönes Accessoire mit Diamanten und Perlen bestückt, das Letizia selbst zuletzt vor sieben Jahren ausgeführt hatte.
Um der edlen Tiara nicht die Show zu stehlen, trug Letizia ihre lange Mähne an diesem Abend zu einem eleganten Dutt im Nacken gestylt. Funkelnde Diamantohrringe gaben dem royalen Wow-Look der Königin schließlich den letzten Schliff.
Verliebte Blicke
Alles in allem ein märchenhafter Look, der nicht nur bei den Royal-Fans für Begeisterung sorgte. Auch Letizias Ehemann schien an diesem Abend von noch verliebter in seine schöne Gattin als ohnehin: Immer wieder wurde Felipe nämlich dabei erwischt, wie er seiner Königin bewundernde Blicke zuwarf ...
