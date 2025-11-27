„… dann gute Nacht!“ Warnung an ÖFB-Finalgegner

Vorteil für ÖFB-Team

Als Vorteil der Österreicher sieht der FIFA-Experte, dass viele der Talente bereits in der 2. Liga und damit im Erwachsenenfußball Erfahrung gesammelt haben. „Die Italiener haben eine sehr gute Mannschaft, aber die Österreicher bringen es hin, diese Mannschaft zu eliminieren, indem sie ihnen nur ein oder zwei Chancen zugestehen. Es ist ganz klar, die Spieler wissen, wie man spielen muss. Die haben die Spielpraxis nicht bei den Junioren oder der U21, man spürt, dass sie gegen ältere Spieler auf dem Platz stehen.“