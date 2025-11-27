Vorteilswelt
Holt U17 den WM-Titel?

„… dann gute Nacht!" Warnung an ÖFB-Finalgegner

Fußball International
27.11.2025 11:01
Jubelt unsere U17 heute erneut mit den Fans?
Jubelt unsere U17 heute erneut mit den Fans?(Bild: GEPA)

Krönt sich unsere U17 heute zum Fußball-Weltmeister? „Portugal muss aufpassen, weil wenn Österreich 1:0 in Führung geht, dann gute Nacht“, betont der Schweizer Pascal Zuberbühler, Leiter der sechsköpfigen Technischen Studiengruppe des Weltverbands (FIFA).

Die Spannung steigt! Unser U17-Team greift heute (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nach dem historischen WM-Titel. Sieben Spiele, sieben Siege bei 17:1-Toren sind eine traumhafte Zwischenbilanz. Jetzt will die Truppe von Hermann Stadler den sensationellen Erfolgslauf im Finale gegen Portugal krönen.

Hermann Stadler
Hermann Stadler(Bild: AP/Hussein Sayed)

„Das ist eine Rieseneinheit“
Stadler und sein Betreuerteam haben eine Mannschaft mit Teamgeist und Mentalität, gepaart mit herausragenden Einzelspielern, einer starken Ersatzbank und klaren Aufgaben geformt, ortet Zuberbühler, der sich mit seinem Team alle 104 Spiele anschaut und analysiert.

Auf Österreichs Team hat der Schweizer ein besonderes Augenmerk gelegt, kommt doch seine Mutter aus Eibiswald in der Steiermark. „Man spürt bei dieser Mannschaft, da ist System dahinter. Das ist eine Rieseneinheit, das widerspiegelt sich bei so vielen Momenten“, sagte der 54-Jährige.

Vorteil für ÖFB-Team
Als Vorteil der Österreicher sieht der FIFA-Experte, dass viele der Talente bereits in der 2. Liga und damit im Erwachsenenfußball Erfahrung gesammelt haben. „Die Italiener haben eine sehr gute Mannschaft, aber die Österreicher bringen es hin, diese Mannschaft zu eliminieren, indem sie ihnen nur ein oder zwei Chancen zugestehen. Es ist ganz klar, die Spieler wissen, wie man spielen muss. Die haben die Spielpraxis nicht bei den Junioren oder der U21, man spürt, dass sie gegen ältere Spieler auf dem Platz stehen.“

Wichtig werde nun sein, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. „Da ist Österreich ein Vorzeigeland, was ihr da gerade macht“, ist Zuberbühler überzeugt.

