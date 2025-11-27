„… dann gute Nacht!“ Warnung an ÖFB-Finalgegner

Krönt sich unsere U17 heute zum Fußball-Weltmeister? „Portugal muss aufpassen, weil wenn Österreich 1:0 in Führung geht, dann gute Nacht“, betont der Schweizer Pascal Zuberbühler, Leiter der sechsköpfigen Technischen Studiengruppe des Weltverbands (FIFA).
Die Spannung steigt! Unser U17-Team greift heute (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nach dem historischen WM-Titel. Sieben Spiele, sieben Siege bei 17:1-Toren sind eine traumhafte Zwischenbilanz. Jetzt will die Truppe von Hermann Stadler den sensationellen Erfolgslauf im Finale gegen Portugal krönen.
„Das ist eine Rieseneinheit“
Stadler und sein Betreuerteam haben eine Mannschaft mit Teamgeist und Mentalität, gepaart mit herausragenden Einzelspielern, einer starken Ersatzbank und klaren Aufgaben geformt, ortet Zuberbühler, der sich mit seinem Team alle 104 Spiele anschaut und analysiert.
Auf Österreichs Team hat der Schweizer ein besonderes Augenmerk gelegt, kommt doch seine Mutter aus Eibiswald in der Steiermark. „Man spürt bei dieser Mannschaft, da ist System dahinter. Das ist eine Rieseneinheit, das widerspiegelt sich bei so vielen Momenten“, sagte der 54-Jährige.
Vorteil für ÖFB-Team
Als Vorteil der Österreicher sieht der FIFA-Experte, dass viele der Talente bereits in der 2. Liga und damit im Erwachsenenfußball Erfahrung gesammelt haben. „Die Italiener haben eine sehr gute Mannschaft, aber die Österreicher bringen es hin, diese Mannschaft zu eliminieren, indem sie ihnen nur ein oder zwei Chancen zugestehen. Es ist ganz klar, die Spieler wissen, wie man spielen muss. Die haben die Spielpraxis nicht bei den Junioren oder der U21, man spürt, dass sie gegen ältere Spieler auf dem Platz stehen.“
Wichtig werde nun sein, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. „Da ist Österreich ein Vorzeigeland, was ihr da gerade macht“, ist Zuberbühler überzeugt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.