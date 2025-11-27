Auf den Spuren alter Kulturen und wilder Tiere

Von der einsamen Insel geht es weiter in eine der teuersten Weltmetropolen: Singapur. Der Stadtstaat südlich von Malaysia lässt sich perfekt in die Route aufnehmen. Nach ruhigen Inseltagen sorgt die Millionenstadt aber für einen kleinen Kulturschock. Menschenmassen, Verkehrslärm und Hochhäuser bringen uns geradewegs zurück in die Realität. In den Einkaufszentren reihen sich die Geschäfte diverser Luxus-Marken, rund um den berühmten Merlion-Springbrunnen drängen sich Touristen, und auch bei der Lichtershow in den Gardens by the Bay sollte man sich seinen Platz lieber früh als spät sichern.