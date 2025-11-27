Der müde „Dozy Don“: Trump tickt wegen Bericht aus

US-Präsident verliert die Fassung

Trump erklärte die Beobachtungen hingegen zu linker Hetze, einer ihm gegenüber negativ gestimmten Presselandschaft. Besonders der Artikel der „New York Times“ hätte ihn verstimmt.

Der Republikaner bezeichnete die Zeitung am Mittwoch in einem Post auf seiner Plattform Truth Social als „KÄSEBLATT“ und „FEIND DES VOLKES“. Die „radikalen linken Verrückten“ der Zeitung wüssten, dass ihre Darstellung falsch sei. Die Journalistin Katie Rogers, die für den Artikel mit einem Kollegen zusammenarbeitete, beleidigte er als „drittklassige Reporterin, die sowohl innerlich als auch äußerlich hässlich ist“.