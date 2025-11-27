Video zeigt dramatische Lawine am Gletscher

Welch ungeheure Ausmaße die Lawine hatte, die am Donnerstagvormittag auch auf eine Piste am Stubaier Gletscher in Tirol abging, zeigt das Video, das die „Krone“ erhalten hat. Acht Verschüttete wurden schließlich geborgen. Der Großeinsatz ist mittlerweile beendet.
Wie berichtet, suchten mehr als 200 Rettungskräfte die riesige Lawine ab, die sich unterhalb der Daunscharte im freien Gebiet des Stubaier Gletschers gelöst hat. Mittlerweile steht fest: Acht Verschüttete konnten aus der Lawine geborgen werden! Es gab mehrere Teilverschüttete, drei Opfer befanden sich offenbar komplett unter den Schneemassen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen.
Piste wurde gesperrt
Das dramatische Video, das die „Krone“ erhalten hat, wurde während des Lawinenabganges aufgenommen. Es zeigt eindrucksvoll, mit welcher Wucht die Schneemassen auf die Piste donnerten. Jener Bereich der Piste, der von der Lawine mitbetroffen war, ist gleich nach dem Unglück gesperrt worden.
Am frühen Nachmittag herrschte schließlich Gewissheit: Es befindet sich niemand mehr unter den Schneemassen, der Einsatz wurde beendet.
