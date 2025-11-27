Video zeigt dramatische Lawine am Gletscher

Wie berichtet, suchten mehr als 200 Rettungskräfte die riesige Lawine ab, die sich unterhalb der Daunscharte im freien Gebiet des Stubaier Gletschers gelöst hat. Mittlerweile steht fest: Acht Verschüttete konnten aus der Lawine geborgen werden! Es gab mehrere Teilverschüttete, drei Opfer befanden sich offenbar komplett unter den Schneemassen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen.