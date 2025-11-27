„Er hätte es auch in den Ski-Weltcup geschafft“

„Er war uns in allem voraus“

Mit Johannes Moser, der bei der U17-WM in Katar vor dem Finale gegen Portugal mit acht Toren bester Torschütze des Turniers war, drückte Elina in der Unterstufe im BG/BRG St. Veit an der Glan zwei Jahre gemeinsam die Schulbank: „Er hat alles gekonnt, war in allen Fächern super. Obwohl er schon in der Volksschule eine Klasse übersprungen hat, war Hannes bei uns unterfordert. Er war uns in allem voraus.“