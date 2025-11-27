Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Ass über U17-Held:

„Er hätte es auch in den Ski-Weltcup geschafft“

Wintersport
27.11.2025 12:54
Elina Stary, Tochter des früheren Bundesliga-Fußballers Roman Stary, ist eine der weltbesten ...
Elina Stary, Tochter des früheren Bundesliga-Fußballers Roman Stary, ist eine der weltbesten Paraskifahrerinnen der Welt. Mit Österreichs U17-Held Johannes Moser ging sie in die Schule.(Bild: GEPA)

Sie gingen in der Unterstufe im BG/BRG St. Veit an der Glan gemeinsam in die erste und zweite Klasse – der aktuelle U17-Fußball-Held Johannes Moser und Paraskifahrerin Elina Stary, Tochter des früheren Bundesliga-Kickers Roman. Die Kärnterin sagt über ihren früheren Klassenkollegen: „Er kann alles. Ich bin mir sicher, dass er es auch in den Ski-Weltcup geschafft hätte.“

0 Kommentare

Elina Stary, die 2022 bei den Paralympics in Peking mit 15 Jahren jüngste Teilnehmerin der Spiele war und bei Weltmeisterschaften schon 1 x Silber und 3 x Bronze gewann, kennt die Familie Moser sehr gut: „Seine Mutter hat mit meiner Mama die Trainerausbildung gemacht, ich bin gegen seine Schwester Emma Skirennen gefahren und sein jüngerer Bruder Peter ist bei meinem Vater in der Wolfsberg-Akademie.“

Johannes Moser drückte der U17-WM in Katar seinen Stempel auf.
Johannes Moser drückte der U17-WM in Katar seinen Stempel auf.(Bild: ÖFB | Andreas Pichler)

„Er war uns in allem voraus“
Mit Johannes Moser, der bei der U17-WM in Katar vor dem Finale gegen Portugal mit acht Toren bester Torschütze des Turniers war, drückte Elina in der Unterstufe im BG/BRG St. Veit an der Glan zwei Jahre gemeinsam die Schulbank: „Er hat alles gekonnt, war in allen Fächern super. Obwohl er schon in der Volksschule eine Klasse übersprungen hat, war Hannes bei uns unterfordert. Er war uns in allem voraus.“

Elina Stary
Elina Stary(Bild: ÖSV)

„Hannes ist auch ein begnadeter Skifahrer“
Die 18-Jährige, die nur zwei Prozent Sehvermögen hat, kann sich noch gut an eine gemeinsamen Schul-Skikurs erinnern: „Er war für zwei Tage mein Guide, das war sehr witzig. Er ist ein begnadeter Skifahrer. Ich bin mir sicher, dass er es auch in den Ski-Weltcup geschafft hätte.“

„Ihm werden alle Türen offen stehen“
Das Finale schaut Elina natürlich live im Fernsehen an: „Ich werde voll mitfiebern und hoffe natürlich, dass sie den Pokal nach Österreich bringen. Hannes drücke ich die Daumen, dass er wieder eine Top-Leistung bringen kann und Torschützenkönig wird. Ich bin mir sicher, dass ihm nach diesem Turnier alle Türen offen stehen werden.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
173.998 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.581 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.319 mal gelesen
Mehr Wintersport
Ski-Ass über U17-Held:
„Er hätte es auch in den Ski-Weltcup geschafft“
Krone Plus Logo
Speed-Start in den USA
„Wir können Marco über die gesamte Saison fordern“
Kontrolle am Flughafen
Mit zwölf Waffen im Flieger zum Weltcup-Start
In Falun am Start
„Türchen Richtung Olympia“ für Hirner geöffnet
Karriere damit vorbei?
Kreuzbandriss! Saison für Gut-Behrami zu Ende

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf