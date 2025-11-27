Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Startschuss für Reform

WKO will ihr „ramponiertes Image“ sanieren

Innenpolitik
27.11.2025 13:18
(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

„Unser Image in der Öffentlichkeit ist ramponiert. Wir werden als aufgeblähter Bürokratieapparat, mit üppigen Einkünften, aber wenig Effizienz dargestellt“, mit diesen Worten fasst die neue WKO-Präsidentin Martha Schultz die Lage der Kammer nach dem Gagen-Skandal zusammen. Sie verspricht eine Genesung: „Keine Revolution, aber eine Reform.“

0 Kommentare

Breite Unterstützung bekommt die Tiroler Unternehmerin von allen Fraktionen, wie sich bei der Sitzung des Wirtschaftsparlaments am Donnerstag zeigte. Von Grün bis Blau tragen alle einen Antrag zur Modernisierung mit. Eine Reformgruppe soll etwa Ausgaben, Struktur und Wahlrecht auf den Prüfstand stellen und Reformvorschläge im zweiten Halbjahr 2026 präsentieren.

„Ab heute schlagen wir ein neues Kapitel in der Wirtschaftskammer auf“, kündigt Schultz an. „Wir werden einiges ändern müssen, wenn wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen wollen. Bei unseren Mitgliedern in den Unternehmen, bei der Politik und in der Bevölkerung.“

Schultz wird von allen Fraktionen wohlwollend begrüßt
Schultz wird von allen Fraktionen wohlwollend begrüßt(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Die 62-Jährige hält ihre erste Rede als Präsidentin
Die 62-Jährige hält ihre erste Rede als Präsidentin(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Den ersten Schritt habe man mit dem Aussetzen der Erhöhung der Funktionsentschädigungen gesetzt – vorerst bis zum Ergebnis einer externen Prüfung durch den Rechnungshof. Dazu kam, dass die Mitarbeiter 2026 für das ganze Jahr nur 2,1 Prozent mehr Geld bekommen und nicht nur für das erste Halbjahr. Für die Gehaltsverhandlungen 2027 wird ein neues Modell entwickelt.

Lesen Sie auch:
Die schwere Krise in der Wirtschaftskammer bringt innenpolitisch vor allem die ÖVP gefährlich ...
Brisante WKO-Umfrage
Sogar ÖVP-Wähler für Aus der Pflichtmitgliedschaft
20.11.2025
Grüne in der WKÖ:
„Wirtschaftskammer ist flüssiger, als sie zugibt“
21.11.2025

Striktes Nein zu neuen Steuern
Wenig überraschend verteidigte Schultz die Pflichtmitgliedschaft in der Kammer und legte ein Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft ab. Die Wirtschaftskammer sei „das Kernstück“ der Sozialpartnerschaft. „Wir fühlen uns verantwortlich für den Zusammenhalt und den Ausgleich der Interessen. Wir haben eine Schlüsselrolle für das Funktionieren unseres demokratischen Grundkonsenses.“

Von der Politik fordert die WKO-Chefin mehr Mut. Es reiche nicht, möglichst konfliktfrei das Regierungsprogramm abzuarbeiten, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbesserten. Es verlange größere Lösungen für die großen Themen. Für den dringend nötigen Wirtschaftsaufschwung brauche es Investitionsanreize, Bürokratieabbau und keine neuen Steuerideen.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
173.998 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.581 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
143.319 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
Startschuss für Reform
WKO will ihr „ramponiertes Image“ sanieren
Abgehörte Telefonate
Putins Trump-Flüsterer widersprechen sich selbst
Putins Quarantäne
Merkel: Auch Corona schuld am Ukraine-Krieg
Mikl-Leitner an Bund
Turbo für Bauwirtschaft: „Runter mit den Kosten!“
Expertinnen warnen
Kopftuchverbot: „Keine Stärkung von Mädchen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf