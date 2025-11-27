Nachbarn der Vermissten: „Alle ziehen sich zurück“

Andere Anwohner berichteten der Polizei, sie hätten den Partner der Vermissten zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Haus gesehen und einen lautstarken Streit gehört. Auch dass man drei Männer beobachtet habe, wie sie eine Plane aus der Wohnung von Stefi transportiert hätten, hätte man zu Protokoll gegeben, heißt es. „Alle hoffen jetzt, dass der Fall schnell geklärt wird“, sagt der Nachbar und holt die Post aus dem Briefkasten.