Lena Gercke sorgt im Minikleid für Schnappatmung

Es weihnachtet sehr bei Lena Gercke: Wie jedes Jahr hat das deutsche Model auch heuer wieder zu ihrem Magical Christmas Ball geladen. Und war nicht nur strahlende Gastgeberin, sondern auch Blickfang des Abends!
Denn der Look, den Gercke für ihr Event ausgesucht hatte, hätte nicht heißer sein können. Das weiße Mini-Dress, setzte nicht nur die tollen Beine der 37-Jährigen fabelhaft in Szene, sondern war auch obenrum ein echter Hingucker.
Sexy Dekolleté und High Heels!
Denn dank des schulterfreien Schnitts und des tiefen Ausschnitts kamen die Kurven der ehemaligen „GNTM“-Gewinnerin einfach perfekt zur Geltung.
Auf Instagram präsentierte Lena Gercke in bester Model-Manier ihren hotten X-Mas-Look:
Ein kleines Fake-Fur-Jäckchen sorgte schließlich nicht nur dafür, dass Gercke nicht ins Frieren kam, sondern verliehen dem Look noch mehr Glamour.
Und auch das Stolzieren in schwindelerregend hohen High Heels funktioniert endlich wieder! Denn vor rund fünf Wochen brach sich Gercke beim Paddel-Training nicht nur drei Knochen an, sondern riss sich auch zwei Bänder im Knöchel.
Weihnachtliches Programm für Partygäste
Für ihre berühmten Gäste, darunter etwa Ex-„Blümchen“ Jasmin Wagner, Designerin Marina Hoermanseder oder Moderator Jan Koeppen, hatte sich Lena Gercke auch heuer wieder jede Menge Überraschungen ausgedacht – etwa eine Champagnerglas-Pyramide.
