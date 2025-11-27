Heimliche Videos: Spielerin erhebt harte Vorwürfe

Bislang keine interne Rückmeldung

„Ich würde mir niemals den Schuh anziehen, zu behaupten, dass wir alles richtig gemacht haben“, erklärt Längle weiter, der von den Vorfällen, wie so viele andere, komplett überrumpelt wurde. „Wir haben aber alles Mögliche getan, den Spielerinnen die notwendigen Hilfestellungen zu bieten. Wir haben zwei Damen permanent abgestellt, damit sich die Spielerinnen nicht an mich wenden müssen. Haben psychologische Hilfe und Rechtsbeistand angeboten. Bislang ist aber niemand an uns herangetreten und hat Bedenken geäußert, dass die Sache unter den Teppich gekehrt werden könnte.“ Etwas, das auch alles andere als im Sinne von Längle und dem Verein wäre.