Maiers Kuschelhotel

Ein Hideaway, das Herzen höherschlagen lässt

Reisen & Urlaub
26.11.2025 13:53
Bezahlte Anzeige
(Bild: Maiers Kuschelhotel)

Maiers Kuschelhotel Loipersdorf ist kein gewöhnliches Hotel – es ist ein Ort, an dem die Zeit langsamer läuft, der Alltag draußen bleibt und Paare ganz bewusst in den Mittelpunkt rücken.

Adults only, romantisch, stilvoll – ein Hideaway, das geschaffen wurde, um Liebe spürbar zu machen. Hier finden Verliebte ein Refugium, in dem Sinnlichkeit, Ruhe und wohltuender Luxus verschmelzen.

Räume voller Gefühl – von Love Rooms bis zur Private Bubble

Wer das Kuschelhotel betritt, merkt sofort: Hier wohnt man nicht einfach, hier erlebt man und fühlt sich sofort wohl. Die romantischen Love Rooms und Love Suiten sind so individuell wie die Paare, die sie beziehen. Ob märchenhafte Junior-Suiten, fantasievolle Themenzimmer oder luxuriöse Rückzugsorte mit Whirlpool, Sauna oder freistehender Badewanne – jedes Zimmer wurde für unvergessliche Momente geschaffen.

Für pure Entspannung sorgt das Jungle Spa. Mit Sauna, Dampfbad und einem aromatischen Soleum mit Himalaya-Salzduft lädt es dazu ein, den Körper zu regenerieren und den Geist treiben zu lassen. Und wer noch mehr Wellness wünscht, erreicht das Thermenresort Loipersdorf in nur wenigen Gehminuten.

(Bild: Maiers Kuschelhotel)

Ein absolutes Highlight sind jedoch die Private Rooms:
Der Private Bubble Room mit großem Whirlpool in absoluter Intimität – perfekt für Paare, die ungestörte Momente im warmen Wasser genießen möchten.

(Bild: Jean Van Luelik Photographer)

Oder der Private Dining Room, der romantische Abende bei sanftem Licht und feinster Kulinarik zu einem Erlebnis macht, das man so schnell nicht vergisst.

Genuss, der verbindet

Kein romantischer Kurzurlaub ohne gutes Essen – das wissen auch die Gastgeber im Kuschelhotel Loipersdorf. Das Kuschelfrühstück bis 11 Uhr sorgt für entspannte Morgenstunden, voller frischer, regionaler Spezialitäten. Abends warten ein sinnliches Love Dinner oder ein kuscheliges Love Fondue – serviert im Restaurant, auf der Terrasse oder ganz gemütlich direkt im Zimmer. Genuss und Nähe gehen hier Hand in Hand.

(Bild: Maiers KuschelhotelMaiers Kuschelhotel)
(Bild: Maiers Kuschelhotel)

Angebotstipp: „Luxury Dreams“ – Romantik ohne Kompromisse

Wer seiner Liebe ein Upgrade gönnen möchte, liegt mit dem Paket „Luxury Dreams“ goldrichtig.
Es beinhaltet unter anderem:

  • 1 oder mehrere Übernachtungen in einem romantischen Zimmer

  • Sprudeliges Willkommensgetränk bei Check-In

  • Kuschelsekt, Blumengruß & süße Überraschung am Zimmer

  • Tägliches Kuschelfrühstück in den Federn

  • Am Abend romantisches 6-Gang Deluxe Dinner – direkt ins Zimmer serviert

  • inkl. Minibar-Konsumation (Erstbefüllung)

  • Love Bag von Amorelie mit erotischen Überraschungen

  • Zugang zum Jungle Spa (mit Sauna, Dampfbad, Soleum und Relaxliegen)

Preis pro Person ab € 276 (zzgl. Tourismusabgabe)

Ein Ort für alle, die die Liebe feiern

Maiers Kuschelhotel Loipersdorf ist ein Platz für Paare, die sich bewusst Zeit füreinander nehmen möchten – voller Gefühl, Genuss und luxuriöser Zweisamkeit. Ein Rückzugsort, der Herzen wärmt und Erinnerungen schafft, die bleiben. Hier wird Liebe nicht nur gelebt – hier wird sie zelebriert.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
