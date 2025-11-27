Auslieferung von Verdächtigem (31) steht bevor

Kurz darauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahmeanordnung und beantragte auch die Auslieferung des Mannes nach Österreich. Laut „Krone“-Information soll diese nun durch sein. Allerdings hat der mutmaßliche Täter 24 Stunden lang Zeit, sich dafür oder dagegen auszusprechen. Wie die „Krone“ aus guter Quelle erfahren hat, soll er allerdings bereits zugestimmt haben. Auch sein Stiefvater (57) und sein Bruder (28) wurden wegen des Verdachts der Beitragstäterschaft festgenommen – allerdings in Graz. Ob und wie sie sich verantworten, ist derzeit noch nicht bekannt.