Die weltweit besten Städte für Kunst und Museen

Kunst erleben, Geschichte begreifen, Wissenschaft entdecken: Kunst und Kultur prägen das Reiseerlebnis wie kaum ein anderer Faktor und bieten heute mehr denn je die Möglichkeit, Städte aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Doch in welchen Metropolen dieser Welt kommt man voll und ganz auf seine Kosten?
Der Reiseanbieter Tourlane hat die führenden Kulturmetropolen 2026 ermittelt. Die Auswertung umfasst 50 bedeutende Städte weltweit und untersucht, wo Reisende im kommenden Jahr die spannendsten Sammlungen, die größte Museumsvielfalt und die eindrucksvollsten Originalwerke finden.
Vielerorts freier Eintritt
Untersucht wurden dafür die institutionelle Vielfalt – also das Zusammenspiel von Kunst-, Geschichts- und Wissenschaftsmuseen sowie Galerien -, die Qualität der Sammlungen und die finanzielle Zugänglichkeit durch kostenlose Museen und regelmäßige freie Eintrittsfenster.
Platz 1: Mexiko-Stadt
2026 ist Mexiko-Stadt die erste Adresse für Kulturreisende: Frida Kahlos Casa Azul, die monumentalen Rivera-Murals und das futuristische Museo Soumaya markieren die künstlerischen Highlights. Das Nationalmuseum für Anthropologie öffnet die Tür zur Welt der Maya und Azteken. Mit über 40 Kunstmuseen, 110 Galerien sowie renommierten Geschichts- und Wissenschaftshäusern bietet die mexikanische Hauptstadt eines der spannendsten Kulturprogramme der kommenden Saison.
Platz 2: London
London ist eines der lohnendsten Reiseziele für alle, die ikonische Kunstwerke im Original erleben möchten. Van Goghs „Sonnenblumen“, Monets „Seerosenteich“ oder Warhols „Marilyn Diptych“ hängen hier – oft bei freiem Eintritt. Durch staatlich unterstützte Museen wie das British Museum, die National Gallery und die Tate Modern ist Weltklasse-Kunst für möglichst viele Menschen zugänglich.
Platz 3: Basel
Basel ist unter Kunstkennern seit Jahren ein Fixpunkt – 2026 sollten auch alle anderen diese Stadt auf dem Radar haben. Institutionen wie die Fondation Beyeler, das Kunstmuseum Basel oder das Museum Tinguely liegen nur wenige Schritte voneinander entfernt. Ein idealer Reisezeitpunkt ist der Juni: Dann zieht die Art Basel die internationale Kunstwelt in die Stadt.
Wien nur auf Platz 21
Die Bundeshauptstadt Wien kann mit 42 Kunstmuseen und 64 Galerien aufwarten, wovon ein Museum dauerhaft kostenlos besucht werden kann. Das Kunsthistorische Museum gilt als Besuchermagnet, punktet mit einer hohen Dichte an alter Meister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.