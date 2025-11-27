Laimer: „Es fühlt sich immer scheiße an, wenn …“

Auch von der „Bild“ gab’s einen „Fünfer“, diesen bekamen auch Keeper Manuel Neuer und Abwehrkollege Dayot Upamecano. „Er hatte ordentlich zu tun mit Saka, war oft nicht ganz auf der Höhe. Und kam vorm 2:1 den entscheidenden Schritt zu spät gegen Madueke“, schreibt das Boulevardmedium über den 28-jährigen Österreicher.