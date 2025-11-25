Tote Patientin: 3 Parteien wollen eine Kommission

Über allem steht in der Diskussion über das Gesundheitswesen der Fall einer Patientin aus dem Mühlviertel, den die „Krone“ am Nationalfeiertag enthüllt hatte: Die 55-Jährige Frau ging mit Schmerzen in der Brust ins Krankenhaus, Stunden später war sie tot. Es war nicht möglich, die Frau nach der Diagnose Aorta-Einriss in eine Spezialklinik zu verlegen. Im Linzer Kepler-Klinikum waren alle Mediziner mit Operationen beschäftigt, in Wels wären zwar Spezialisten verfügbar gewesen, allerdings gab es kein freies Intensivbett.