Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am 8. Dezember

Bald fällt der Startschuss zum Christbaumverkauf

Oberösterreich
25.11.2025 19:30
Jung-Christbaumbauer Tobias Lengauer beim Einpacken eines Christbaums
Jung-Christbaumbauer Tobias Lengauer beim Einpacken eines Christbaums(Bild: JSL-Photography)

Ab dem 8. Dezember beginnt der Verkauf an rund 200 Standorten in ganz Oberösterreich. Es gibt 140 Mitgliedsbetriebe, die gemeinsam 500 Hektar an Kulturen bewirtschaften und das ganze Land mit heimischen Bäumen – mit der charakteristischen Schleife versehen – versorgen.

0 Kommentare

Der feine Duft eines frischen Christbaums gehört zu den schönsten Sinneseindrücken der Weihnachtszeit. Dahinter steckt viel Aufwand – und ein gutes Geschäft. Jetzt werden die Bäume geschnitten, damit pünktlich mit dem 8. Dezember der Verkauf auf den Ständen in den Städten und Gemeinden beginnen kann.

500 Hektar in OÖ
Doch wer sind die „Heinzelmännchen“, die für den viel geliebten Tannenbaum im Wohnzimmer sorgen? Das sind die rund 140 Mitgliedsbetriebe des Vereins der OÖ Christbaumbauern, die gemeinsam etwa 500 Hektar an Kulturen bewirtschaften. Allerdings: Ein karitativer Akt ist der Christbaumverkauf auch nicht gerade. Immerhin verlangen die heimischen Produzenten mittlerweile ab Hof 22 bis 27 Euro pro Laufmeter.

Christbaumbauer aus Leidenschaft
In der Stadt kann dem Käufer noch ein ordentlicher Aufschlag für Platzmiete und die Gehälter der Verkäufer blühen. „Wir reden da aber von guter Qualität“, sagt Klaus Gschwendtner aus Strohheim, seines Zeichens Obmann der OÖ. Christbaumbauern. Gschwendtner ist quasi Überzeugungstäter: „Ich bin gerne Christbaumbauer, weil diese Kultur für die Geländebeschaffenheit meines Betriebes gut geeignet ist und ich eine gute Wertschöpfung erzielen kann. Für mich sind Christbäume eine perfekte Möglichkeit in der Erwerbskombination mit dem Forst.“

Heimische Christbäume tragen ein eigenes Schleiferl
Heimische Christbäume tragen ein eigenes Schleiferl(Bild: Lengauer)

Auf‘s Schleiferl achten
In Oberösterreich verkaufen die Landwirte jährlich etwa 360.000 Christbäume, das sind 90 Prozent der Bäume, die jedes Jahr bei uns aufgestellt werden. Auch bundesweit sieht es nicht anders aus. Dem Großteil der Kunden (86 Prozent) ist es wichtig, dass ihr Baum auch aus Österreich stammt. Wie weiß man, was man kauft? Der echte Christbaum aus OÖ trägt ein rote-weiß-rotes Schleiferl.  

 

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.885 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
122.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.439 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
731 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Oberösterreich
Am Mondsee
Prominente backen und hacken für den guten Zweck
Tot gefunden
Mann verrichtete Notdurft und stürzte in Bach
Am 8. Dezember
Bald fällt der Startschuss zum Christbaumverkauf
Kunstprojekt
Frau als Zielscheibe: Kritik an Jäger-Tradition
Krone Plus Logo
Raimund Baumschlager
Rekordchamp geht mit 66 in seine 44. Rallye-Saison
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf