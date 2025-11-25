Bald fällt der Startschuss zum Christbaumverkauf

Christbaumbauer aus Leidenschaft

In der Stadt kann dem Käufer noch ein ordentlicher Aufschlag für Platzmiete und die Gehälter der Verkäufer blühen. „Wir reden da aber von guter Qualität“, sagt Klaus Gschwendtner aus Strohheim, seines Zeichens Obmann der OÖ. Christbaumbauern. Gschwendtner ist quasi Überzeugungstäter: „Ich bin gerne Christbaumbauer, weil diese Kultur für die Geländebeschaffenheit meines Betriebes gut geeignet ist und ich eine gute Wertschöpfung erzielen kann. Für mich sind Christbäume eine perfekte Möglichkeit in der Erwerbskombination mit dem Forst.“