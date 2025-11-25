Alkolenker schoss Auto von Mutter mit Tochter ab

Pick-Up kippte um

Es kam zum Zusammenprall, wodurch der Pick-Up des 24-Jährigen umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Alle drei Autoinsassen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Kepler Uniklinikum beziehungsweise Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden mussten. Mit beiden Lenkern wurde ein obligatorischer Alkotest durchgeführt. Beim 24-Jährigen war das Ergebnis positiv – er hatte 1,2 Promille intus. Seinen Führerschein musste er deshalb vorläufig abgeben. Er wird angezeigt.