Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Verletzte

Alkolenker schoss Auto von Mutter mit Tochter ab

Oberösterreich
25.11.2025 15:00
Der Alkomat zeigte an, dass der Unfalllenker nicht mehr hätte fahren dürfen
Der Alkomat zeigte an, dass der Unfalllenker nicht mehr hätte fahren dürfen(Bild: P. Huber)

Hatte er das Auto der Mutter, die mit ihrer Tochter unterwegs war, einfach nur übersehen, oder hatte doch sein Zustand mitgespielt? Es wird nicht mehr zu erfahren sein. Doch jener Unfalllenker (24), der in Eferding einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst hatte, war nachweislich betrunken.

0 Kommentare

Im Stadtgebiet von Eferding kam es am Abend zum Verkehrsunfall, bei dem drei verletzte Personen zu beklagen waren: Ein 24-Jähriger aus Eferding fuhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Pupping auf der Wörther Gemeindestraße Richtung Eferding. Bei der Kreuzung mit der Brandstätter Landesstraße wollte er links Richtung Eferding einbiegen. Von dort kam allerdings gerade eine 37-jährige bosnische Staatsangehörige aus Alkoven mit ihrem Auto.

Pick-Up kippte um
Es kam zum Zusammenprall, wodurch der Pick-Up des 24-Jährigen umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Alle drei Autoinsassen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Kepler Uniklinikum beziehungsweise Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden mussten. Mit beiden Lenkern wurde ein obligatorischer Alkotest durchgeführt. Beim 24-Jährigen war das Ergebnis positiv – er hatte 1,2 Promille intus. Seinen Führerschein musste er deshalb vorläufig abgeben. Er wird angezeigt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
154.485 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
117.304 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.371 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Drei Verletzte
Alkolenker schoss Auto von Mutter mit Tochter ab
1,9 Mio. Euro Schulden
Mühlviertler Golfplatz ist nach Brand in Insolvenz
Gesundheitskrise
Tote Patientin: 3 Parteien wollen eine Kommission
Sieg- und Pleitenserie
Fußball-Stadt: Einmal himmlisch, einmal höllisch!
Sie war erst 6 Jahre
Mutter wusste, dass Onkel ihre Tochter missbraucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf