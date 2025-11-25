Alkolenker schoss Auto von Mutter mit Tochter ab

Hatte er das Auto der Mutter, die mit ihrer Tochter unterwegs war, einfach nur übersehen, oder hatte doch sein Zustand mitgespielt? Es wird nicht mehr zu erfahren sein. Doch jener Unfalllenker (24), der in Eferding einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst hatte, war nachweislich betrunken.
Im Stadtgebiet von Eferding kam es am Abend zum Verkehrsunfall, bei dem drei verletzte Personen zu beklagen waren: Ein 24-Jähriger aus Eferding fuhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Pupping auf der Wörther Gemeindestraße Richtung Eferding. Bei der Kreuzung mit der Brandstätter Landesstraße wollte er links Richtung Eferding einbiegen. Von dort kam allerdings gerade eine 37-jährige bosnische Staatsangehörige aus Alkoven mit ihrem Auto.
Pick-Up kippte um
Es kam zum Zusammenprall, wodurch der Pick-Up des 24-Jährigen umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite liegen blieb. Alle drei Autoinsassen wurden so schwer verletzt, dass sie ins Kepler Uniklinikum beziehungsweise Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht werden mussten. Mit beiden Lenkern wurde ein obligatorischer Alkotest durchgeführt. Beim 24-Jährigen war das Ergebnis positiv – er hatte 1,2 Promille intus. Seinen Führerschein musste er deshalb vorläufig abgeben. Er wird angezeigt.
