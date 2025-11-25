Roman Scheidl: Bilder ohne Anfang und Ende

„Magische Landschaften, mit poetischen und verträumten Gestalten. Andeutungen von Geschichten ohne Anfang und ohne Ende“, sagt er im „Krone“-Talk darüber. Er verwendet die Farben so, dass sie nicht nur leuchten, sondern „atmen“. Und: „In meinen Bildern schwingt oft die Sehnsucht mit, die sichtbare Welt zu überschreiten“.