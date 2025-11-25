Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Werkschau

Roman Scheidl: Bilder ohne Anfang und Ende

Oberösterreich
25.11.2025 16:00
Roman Scheidl ist für „tanzende Pinsel“ bekannt, seine Malerei bewegt sich zwischen Figuralem ...
Roman Scheidl ist für „tanzende Pinsel“ bekannt, seine Malerei bewegt sich zwischen Figuralem und asiatischer Tuschemalerei – ein poetisches Spiel der Gesten und Farben voll Magie und Sehnsucht.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Passend zur Weihnachtszeit: Die Galerie in der Schmiede in Pasching, Oberösterreich, präsentiert meditative Werke von Roman Scheidl – er ist ein bedeutender Vertreter der österreichischen Malerei. Unter dem Motto „Harmonie der Gegensätze“ zeigt er neue Werke, die tänzerische Figuren und poetische Landschaften in einen Dialog setzen.

„Mein Maler-Herz schlägt zwischen Figur und Abstraktion“, sagt Roman Scheidl (76). Als Vertreter der „Jungen Wilden“, die in Österreich ab den 70er-Jahren in Erscheinung traten, führt er eine gestische, expressionistische Tradition fort. Vorläufer waren u. a. Oskar Kokoschka oder Max Weiler.

Weil Scheidl, der aus Niederösterreich stammt, viele Weltreisen machte, ist er seit jeher von der fernöstlichen Kunst fasziniert. Einige Merkmale führte er mit der europäischen Tradition zusammen.

Räume für Poesie und Farbe
Bis heute geht Scheidl einen einzigartigen Weg. Er lässt zwar Räume entstehen, stellt sogar Figuren in den Mittelpunkt, gleichzeitig strukturiert er die Formate aber mit rhythmischen Pinselstrichen, ornamental, konzentriert. Das erinnert wiederum an die japanische Tuschemalerei.

Roman Scheidl, Gemäldeausschnitt
Roman Scheidl, Gemäldeausschnitt(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

„Magische Landschaften, mit poetischen und verträumten Gestalten. Andeutungen von Geschichten ohne Anfang und ohne Ende“, sagt er im „Krone“-Talk darüber. Er verwendet die Farben so, dass sie nicht nur leuchten, sondern „atmen“. Und: „In meinen Bildern schwingt oft die Sehnsucht mit, die sichtbare Welt zu überschreiten“.

Lesen Sie auch:
„Pretty Woman – Das Musical“ hat ein Traumpaar: Shanna Slaap &amp; Mathias Edenborn spielen ...
Sommer-Musical in Linz
„Pretty Woman“: Vom Flirt zur großen Liebe
21.11.2025
Gastro-Influencer
„Krauli“ Held: Geh in die Küche, schau was da ist!
23.11.2025
Buch und Album
Parov Stelar: Ruhm, Zweifel und „filmischer“ Sound
10.11.2025

Weihnachtszeit: Galerie als Ruhepol
„Ich liebe seine bis zur Perfektion ausgereizte Pinseltechnik – in der Zeichnung und Malerei“, sagt Galeristin Christine Stieger. Scheidl zeigt in Pasching einen großen Querschnitt durch sein Werk ab 2006 bis 2025.

Insgesamt gelingt eine beeindruckende Ausstellung. Warum sollte man gerade in der Weihnachtszeit eine Galerie besuchen? „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, sich in der hektischen Zeit zu entspannen – und vielleicht findet man ein Geschenk für sich oder für seine Lieben!“, so Stieger.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.056 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.429 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Steiermark
Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall
103.521 mal gelesen
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
675 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Oberösterreich
Wiederholungstäter
3 Jahre unbedingte Haft für unverbesserlichen Nazi
Neuer Fahrplan kommt
Busfahrermangel ist in Oberösterreich Geschichte
Umstellung schwierig
Über die männliche Lust am Fleisch-Essen
Große Werkschau
Roman Scheidl: Bilder ohne Anfang und Ende
Drei Verletzte
Alkolenker schoss Auto von Mutter mit Tochter ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf