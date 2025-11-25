Bombendroher verschickten mehr als 300 Schreiben

Keine religiöse oder politische Motivation

Durch umfangreiche technische Ermittlungen – insbesondere Analyse der Täterinfrastruktur – konnten die mutmaßlichen Hauptakteure identifiziert werden, informierte das heimische Innenministerium. Der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zufolge sind die vier männlichen Verdächtigen zwischen 16 und 23 Jahre alt und deutsche Staatsbürger. Mutmaßlich um die Drohwirkung zu verstärken, hätten ihre E-Mails häufig einen „islamistischen Bezug“ gehabt. Eine „religiös motivierte oder politische Tatmotivation“ habe sich bei den Ermittlungen aber nicht belegen lassen. Alle Drohungen haben sich zudem als falsch erwiesen. Die elektronischen Geräte und Speichermedien wurden durch die Ermittler beschlagnahmt, es seien aber keine Haftbefehle vollstreckt worden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft.