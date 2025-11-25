Prominente backen und hacken für den guten Zweck

Am idyllischen Mondsee wird es wieder traditionell: Beim Christbaumsägen können Familien und Naturfreunde ihren eigenen Weihnachtsbaum auswählen und selbst fällen. Auch zahlreiche Stars zeigten ihr Können.
Der erste Baum gehörte Cathy Hummels und Torwartlegende Otto Konrad. Erstere hatte ihre Handschuhe vergessen, Zweiterer sein „Arbeitsmaterial“ schon vor Jahren abgelegt. Hat trotzdem gut funktioniert! Bei Veranstalter Thomas Witzany, der seine „Hummelwiese“ für die gute Sache zur Verfügung gestellt hat, trafen sich auch Ex-Kanu-Ass Viktoria Schwarz, Sila Sahin-Radlinger (Frau von Fußball-Tormann Samuel Radlinger), Schauspielerin Antonia Parensen, Autor und Regisseur Gabriel Barylli, Sänger Nik P. und Lisa-Marie Friedle, Tochter von DJ Ötzi.
Eisiger Wind am Nachmittag ließ dann nicht nur die Metallsägen gefrieren, auch das gemeinsame Teigkneten geriet zur Herausforderung. Gebacken wurde nach einem über 70 Jahre alten Familienrezept: Fürs Hummelwiese-„Konfekt zum Kas“ wurden Nüsse gehackt, Früchte geschnitten, und als Highlight verfeinerte jeder Gast seine Kreation mit weiteren (geheimen) Lieblingszutaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.