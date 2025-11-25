Prominente backen und hacken für den guten Zweck

Der erste Baum gehörte Cathy Hummels und Torwartlegende Otto Konrad. Erstere hatte ihre Handschuhe vergessen, Zweiterer sein „Arbeitsmaterial“ schon vor Jahren abgelegt. Hat trotzdem gut funktioniert! Bei Veranstalter Thomas Witzany, der seine „Hummelwiese“ für die gute Sache zur Verfügung gestellt hat, trafen sich auch Ex-Kanu-Ass Viktoria Schwarz, Sila Sahin-Radlinger (Frau von Fußball-Tormann Samuel Radlinger), Schauspielerin Antonia Parensen, Autor und Regisseur Gabriel Barylli, Sänger Nik P. und Lisa-Marie Friedle, Tochter von DJ Ötzi.