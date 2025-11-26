Rewe übernimmt sechs steirische Unimarkt-Standorte

Supermarkt-Riese Rewe will nach dem Aus der Unimarkt-Kette österreichweit 21 Filialen übernehmen, sechs davon in der Steiermark. Letzte Woche hatte bereits Spar angekündigt, elf der insgesamt 28 steirischen Standorte zu übernehmen.
Nachdem die Nahversorger-Kette Unimarkt Ende September angekündigt hatte, alle Standorte aufzugeben, gibt es nun für immer mehr Filialen konkrete Pläne zur Weiterführung unter neuen Eigentümern.
In der Steiermark sind vom Unimarkt-Aus 28 Standorte betroffen. Letzte Woche hatte Spar angekündigt, elf davon zu übernehmen. Jetzt hat auch die Rewe-Gruppe ihr Interesse konkretisiert und will in der Steiermark sechs Unimarkt-Standorte übernehmen.
Hälfte der Filialen gesichert
Österreichweit übernimmt Rewe 21 Filialen. Der Großteil davon werde künftig von selbstständigen Kaufleuten als Adeg geführt. Inwiefern das auf steirische Standorte zutrifft, ist nicht bekannt.
Mit den Übernahmen durch Rewe und Spar scheint österreichweit vorerst knapp die Hälfte der Unimärkte gesichert. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.
