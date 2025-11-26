Biologiezentrum soll zur Digitaluniversität werden

Jedes Jahr mehr als 1,6 Millionen Euro Miete

Doch das Land macht Druck. Denn Warten kostet jedes Monat Geld. Die IT:U ist derzeit in Untermiete, damit für das neue Masterstudium sowie Forschung und Verwaltung genügend Platz zur Verfügung steht. So zahlt die IT:U für 3000 Quadratmeter im Science Park Miete an die Uni. Und auch private Räumlichkeiten sind derzeit angemietet. Diese Übergangslösung kostet dem Vernehmen nach etwa 1,6 Millionen Euro pro Jahr.